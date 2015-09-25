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Dünya

Suudi Arabistan Kralı Selman: Proje ve planlar gözden geçirilecek

Mina'daki faciada Türk hacılardan 4'ü hayatını kaybetti, 12'sine henüz ulaşılamadı

25 Eylül 2015 22:12

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Mina'da yaşanan izdiham sonrası 753 hacının öldüğü faciayla ilgili yapılan projelerin ve planların yeniden gözden geçirileceğini duyurdu.

Zaman'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Sivil Savunma yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Mina'da yaşanan izdiham sonrası hacılardan 753 kişinin vefat ettiği ve 863'ünün ise yaralandığı belirtildi. Suudi Sağlık Bakanlığı kazada vefat edenlerin isimlerine "00966112125552" nolu numaradan ulaşılabileceğini söyledi. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz dün hacda görevli güvenlik birimlerinin yetkililerini kabul etti. Burada yaptığı açıklamada hacda uygulanan proje ve planların tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, Mina'da şeytan taşlamaya yakın bir yerde 204 ile 223 nolu sokakların kesiştiği bölgede çıkan izdiham sonucu 717 hacının vefat ettiği, 863 hacının ise yaralandığı açıklandı. Kazada yaralananlar Mina, Müzdelife, Arafat ve Mekke'deki hastanelere ambulans ve helikopterler ile taşındığı belirtildi.

 

Türk hacılardan 4'ü hayatını kaybetti, 12'sine ulaşılamıyor

 

Mekke'deki Hac idare Merkezi'nden yapılan açıklamada Mina'da meydana gelen izdiham sonucu 4 Türk hacının hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin memleketleri İzmir, Yozgat, Sivas ve Samsun olarak belirtildi. İsimler hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Mina'da bulunan 9 hacıya ulaşılamadığı ifade edilmişti.

 

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