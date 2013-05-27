'Suudi Arabistan Kralı Abdullah öldü' iddiası

Press TV'nin merkezi Londra'da bulunan Es-Sark El-Avsat gazetesine dayandırdığı haberde, Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın geçtiğimiz Çarşamba gününden bu yana klinik olarak ölümünün gerçekleştiğini iddia edildi.

Kral Abdullah'ın kalp, böbrek ve ciğerleriyle birlikte diğer önemli organlarının da fonksiyonlarını yitirdiğini ileri sürülüyor.

Doktorların, 89 yaşındaki Kral Abdullah'ı hayata döndürmek için kalbine defalarca "şok" uyguladığı belirtildi. Kral Abdullah'ın şu anda suni bir solunum cihazına bağlı olduğu da ileri sürüldü.