T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Suudi Arabistan Kralı Abdullah öldü' iddiası

Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın klinik olarak ölümünün gerçekleştiği iddia edildi. Kral Abdullah'ın kalp, böbrek ve ciğerlerinin fonksiyonlarını tamamen yitirdiği belirtildi

27 Mayıs 2013 14:42

Press TV'nin merkezi Londra'da bulunan Es-Sark El-Avsat gazetesine dayandırdığı haberde, Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın geçtiğimiz Çarşamba gününden bu yana klinik olarak ölümünün gerçekleştiğini iddia edildi.

Kral Abdullah'ın kalp, böbrek ve ciğerleriyle birlikte diğer önemli organlarının da fonksiyonlarını yitirdiğini ileri sürülüyor.

Doktorların, 89 yaşındaki Kral Abdullah'ı hayata döndürmek için kalbine defalarca "şok" uyguladığı belirtildi. Kral Abdullah'ın şu anda suni bir solunum cihazına bağlı olduğu da ileri sürüldü.

 

ETİKETLER

kral abdullahsuudi arabistanöldüböbrekkalphastalıkklinik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24