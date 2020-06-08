Suudi Arabistan, Koronavirüs nedeniyle hac ziyaretlerini 'sembolik' seviyede tutacak

Suudi Arabistan'da yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalananların sayısının 105 bini aşması ve dünya genelinde salgının devam etmesi nedeniyle bu sene hac ziyaretinde bulunacak kişi sayısının 'sembolik' seviyede tutulacağı belirtildi.

Reuters haber ajansının konuyla ilgili ulaştığı iki yetkili, Covid-19 nedeniyle ek sağlık kontrollerinin yürürlüğe sokulacağını, tekrar hac görevini yerine getirmek isteyenlerin ülkeye kabul edilmeyeceğini aktardı. Yetkililer ayrıca temmuz ayında yapılacak hac için ziyaretçi sayısının "sembolik" seviyede tutulacağını da belirtti.

Euronews'in aktardığına göre, Suudi Arabistan Müslümanlardan mart ayında, hac ve umre planlarını bir sonraki duyuruya kadar askıya almalarını istemişti.

Yetkililer ayrıca haccın bu sene iptalinin de Riyad yönetiminin gündeminde olduğunu belirtiyor. Petrol fiyatlarındaki düşük seyir ve Covid-19 nedeniyle ekonomik daralma yaşayacak ülke her sene hac turizminden ortalama 12 milyar dolar gelir elde ediyor.