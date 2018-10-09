Suudi Arabistan konsolosluğundan Türk uzmanlara davet

2 Ekim gününden itibaren evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan akıbetine ilişkin bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için konsolosluk yetkilileri, Türk uzmanlara davette bulundu.

Suudi yetkililerin Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği notada; "Suudi Arabistan Krallığı, kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne saygılarını sunar ve Suudi Arabistan Krallığı'nın Suudi Arabistan vatandaşı Hamza oğlu Cemal Ahmad Kaşıkçı'nın kaybolması meselesi gerçeğinin öğrenilmesine verdiği önemden ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle işbirliği ilkesinden hareketle, Türk uzman ve ilgili yetkilileri İstanbul Başkonsolosluğunu ziyaret etmeleri için davet etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bugün konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusuna ilişkin "Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır" bilgisini paylaşmıştı.