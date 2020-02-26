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Dünya
BBC Türkçe

Suudi Arabistan kadın futbol ligi kuruyor

Kadınların stadyumlara girişine iki sene önce izin vermeye başlayan Suudi Arabistan 'kadınların spora katılımlarının sağlanması için kadın futbol ligi kurulacağını' duyurdu. Hak savunucuları ise 'reform' adı altında yapılan bu değişimlerin yeterli olmadığı görüşünde.

26 Şubat 2020 02:00

Suudi Arabistan, kadın futbol ligi kurulacağını duyurdu, ülkede kadınların stadyumlara girmesine iki sene önce izin verilmeye başlanmıştı.

Kadın futbol liginin maçları başkent Riyad ve iki farklı şehirde oynanacak.

Suudi hükümetine bağlı Spor Federasyonlarından yapılan açıklamada "Ligin kurulma amacı kadınların spora katılımlarını ve kadınların spor alanlarındaki başarılarının görülmesini sağlamak" dedi.

Suudi kadınların futbol stadyumlarına girmelerine Ocak 2018 itibariyle izin verilmeye başlanmıştı.

Aynı yıl kadınların araba kullanmalarına izin çıktı.

Geçen yıl yürürlüğe giren bir kraliyet yönetmeliğiyle de kadınların ülke dışına yanlarında bir erkek olmadan çıkmalarının önündeki engeller kaldırıldı ve restoranlardaki kadın ve erkeklerin ayrı yerlerden girip ayrı yerlere oturmaları ayrımına da son verildi.

Suudi hükümet 'reform' adı altında kadınlara yönelik yasakların bazılarını kaldırsa da bazı kadın hakları savunucuları hala hapiste.

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