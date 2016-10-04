Suudi Arabistan, işçi maaşlarını az ödemek için Gregoryen takvime geçti

Petrol fiyatlarının düşüklüğü nedeniyle ekonomik kriz ihtimali ile karşı karşıya gelen ve işçi ücretlerini ödemekte zorluk çeken Suudi Arabistan yönetimi, ilginç bir adım attı. Suudi Arabistan, kamu çalışanlarının maaşlarını artık Hicri takvime göre değil, Gregoryen takvime göre ödeyecek.

Independent'ta yer alan habere göre,Suudi Arabistan 1932 yılında kurulduğundan bu yana, Ay'ın dönüşünden hesaplanan Hicri takvimi kullanıyor. Gregoryen takvim ise güneş merkezli.

Ay'ın hareketi nedeniyle bir Hicri yıl, Gregoryen takvime göre 354 günden oluşuyor. Bu, Suudi yönetiminin çalışanlarına 11 günlük maaştan kesinti yapması anlamına gelecek.

Ülkedeki özel sektör çalışanları Gregoryen takvime göre ücret alıyordu. Riyad yönetimi, özel sektör ile kamu sektörünü eşitlemiş oldu.