Suudi Arabistan, İran'la görüşmelerin sürdüğünü doğruladı

T24 Dış Haberler

Suudi Arabistan, bölgesel rakibi İran'la arasındaki gerilimi düşürmek için görüşmeleri geçen ay sürdürdüklerini doğruladı.

Suudi Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan El-Suud, pazar günü yaptığı açıklama ile görüşmelerin dördüncü turunun 21 Eylül'de yapıldığını açıkladı.

Riyad'da Avrupa Birliği'nin dış politika konusundaki en yetkili ismi Josep Borell'le bir basın toplantısı düzenleyen Suud, görüşmelerin hala keşif aşamasında olduğunu ve iki ülke arasındaki sorunları çözebilecek konuşmaların yapılabileceği bir temel oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Bakan, görüşmelerin ne zaman yapıldığı ve ülkeleri kimin temsil ettiği konusunda detay vermedi. Borrell, görüşmelerin AB'yi memnun ettiğini ifade etti.

Görüşmeler, İran'ın cumhurbaşkanı Hasan Ruhani olduğu dönemde başlamıştı. Ağustos ayında Ruhani'nin yerine İbrahim Reisi geçti.