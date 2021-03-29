"Suudi Arabistan, insan hakları ihlallerine rağmen itibarını güçlendirmek için en az 1.5 milyar dolar harcadı"

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İnsan hakları savunucusu Grant Liberty isimli bir kuruluşun hazırladığı rapor, Suudi Arabistan'ın "tepki çeken insan hakkı ihlallerine rağmen itibarını güçlendirmek" amacıyla üst düzey uluslararası spor etkinlikleri için en az 1.5 milyar dolar harcadığını ortaya koydu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Grant Liberty'nin raporu, Suudi Arabistan'ın satrançtan golfe, tenisten güreşe çok sayıda spor etkinliği için yatırım yaptığını gösterdi. Rapor, Suudi Arabistan'ın dünyanın en lüks at yarışı "Saudi Cup" için 60 milyon dolar harcadığını tespit etti.

Raporda aynı zamanda Suudi Arabistan'ın Formula 1 ile 650 milyon dolara yaptığı 10 yıllık anlaşmaya yer verdi. Anlaşma kapsamında Suudi Arabistan'ın liman kenti Cidde'de ilk kez bir yarış yapılacak.

Yapılan harcamalar arasında İspanyol Futbol Birliği'yle üç yıllık anlaşma için 145 milyon dolar, 2019'da Andy Ruiz Jr ve Anthony Joshua arasındaki boks maçı için 100 milyon dolar, Dünya Güreşçilik Eğlence ila 10 yıllık bir anlaşma için 500 milyon dolar yer alıyor.

"İnsan hakları ihlallerini üzerini örtmek için"

Grant Liberty, Suudi Arabistan'ın dünyanın dört bir yanında spor etkinliklerine yaptığı büyük yatırımların, insan hakları ihlallerinin "üzerini örtmek", itibar güçlendirmek amacıyla yapıldığını değerlendirdi. Grant Liberty'den Lucy Rade "Suudi Arabistan, dünyanın en sevilen spor yıldızlarının olumlu ünlerini kullanarak şiddet, işkence ve cinayetle dolu insan hakkı ihlallerinin üzerini örtmeye çalışıyor" dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, beş yıl önce "Vizyon 2030" isimli bir plan sunmuş ve Suudi Arabistan'ın petrole ekonomik bağlılığını azaltmayı amaçlamıştı.

Grant Liberty'nin raporuyla ilgili soruları yanıtlayan Washington'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği Sözcüsü Fahad Nazer "Profesyonel sporlar ve spor endüstrisi Vizyon 2030'un bir parçası. Bu sadece binlerce Suudi vatandaşı için iş imkânı anlamına gelmiyor, aynı zamanda burada yaşayan herkesin yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor" dedi.

Suudi Arabistan, insan hakları ihlalleri ve komşusu Yemen'deki savaşa müdahil olması nedeniyle uluslararası toplum tarafından uzun bir süredir tepki görüyor. Geçen aylarda ABD istihbaratının hazırladığı rapor, Prens Selman'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde sorumlu olduğunu göstermişti.