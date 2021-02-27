Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Cemal Kaşıkçı raporuna tepki: Reddediyoruz

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ABD istihbaratı tarafından hazırlanan Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emri verdiği açıklanan raporu reddettiklerini duyurdu. Bakanlık, "Kongre'ye sunulan rapor, Krallığın önde gelenleri hakkında yanlış sonuçlar içeriyor ve kabul edilemez" dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ABD istihbaratı tarafından Kongre'ye sunulan ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi talimatını verdiği belirtilen rapora tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, raporun Suudi Krallığının önde gelen isimleri hakkında 'kötü niyetli' ve 'yanlış sonuçlar' barındırdığı ve 'hiçbir şekilde kabul edilemez' olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Böyle bir raporun, Krallığın bu iğrenç suçu kınadığı ve liderliğinin, bunun gelecekte tekrarlanmamasını sağlamak için gerekli adımları attığı bir zamanda yayınlanmış olması gerçekten üzücüdür" denildi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan yönetiminde, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı başta olmak üzere muhalif kişi ya da kişileri tehdit ettikleri gerekçesiyle 76 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım kararı aldıklarını açıklamıştı.

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