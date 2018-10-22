T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu bilmiyoruz

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,(DHA) - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyr, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda ödürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu bilmediklerini savundu

22 Ekim 2018 00:45

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,(DHA) - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyr, Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğu\'nda ödürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın cesedinin nerede olduğunu bilmediklerini savundu.
Veliaht Prens Muhammed bin Salman\'a yönelik eleştirel yazıları ile bilinen Kaşıkçı\'nın nasıl öldürüldüğünü, cesedinin de nerede olduğunu bilmediklerini açıklayan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyr, Kaşıkçı\'nın ölümünün korkunç bir hata olduğunu, Veliaht Prens Muhammed bin Salman\'ın olaydan haberi olmadığını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nafiz ALBAYRAKNEW YORKDHASuudi Arabistan Dışişleri Bakanı AdilSuudi ArabistanBaşkonsolosluğuCemal KaşıkçıVeliaht Prens MuhammedSalmanKaşıkçıDışişleri Bakanı Adil
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24