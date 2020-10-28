Suudi Arabistan'daki Türk ürünleri boykotu ne kadar yaygın?

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da Twitter hesabından yaptığı açıklamada ambargonun Hatay'daki iş insanlarını mağdur ettiğini söyledi, engellerin kalkması gerektiğini söyledi.

İhracatın özellikle Gaziantep ekonomisinde önemli bir yer tuttuğunu aktaran TİM, en fazla ihracat yapılan sektörlerin ise halı, hazır giyim ve kimyevi maddeler olduğunu belirtiyor.

Suudi Arabistan, Türkiye'nin ticaret dengesinin pozitif olduğu az sayıdaki ülkeden biri. 2019'da Türkiye'nin bu ülkeye ihracatı, ithalatından 1,2 milyar dolar daha fazla oldu.

TÜİK verilerine göre iki ülke arasındaki ticaret hacmi son yıllarda azalma eğilimi gösterdi. 2015'te 5,59 milyar dolara ulaşan hacim, 2017'de 4,8 milyar dolara düştü, 2019'da ise 5,1 milyar dolar oldu.

İki ülke arasındaki ilişiler, Suudi Arabistan ve bazı Orta Doğu ülkelerinin Katar'a ambargo uygulamaya başladığı 2017 yılında Türkiye'nin Katar'ı desteklemesi nedeniyle gerilmeye başlamıştı.

Suudi televizyonu Al Arabiya'ya göre Arap ülkelerinde Türk ürünlerine yönelik boykot nedeniyle Türkiye'nin kaybı 20 milyar doları bulabilir.

Türkiye'de iş dünyası ne düşünüyor?

Bu boykot ticaretle ilgilenen çok sayıda kuruluşun da gündeminde.

TİM, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, TÜSİAD, Türkiye Müteahhitler Birliği ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği konuyla ilgili ortak bir açıklama yayınladı.

"Suudi Arabistan'da ülkemiz firmalarına yönelik giderek artan bir menfi tutum sergilenmeye başladığını üzülerek takip ediyoruz" diyen örgütler açıklamalarına şöyle devam etti:

"Firmalarımızdan mal tedarik eden birçok Suudi firmasına, Türkiye'den ithalat yapılmaması için taahhütname imzalatıldığı da ifade edilmektedir. Dolayısıyla bu konu ikili ekonomik ilişkilerin boyutunu da aşarak küresel tedarik zincirleri açısından da sorun haline gelmiştir.

"Bu çerçevede Türk iş insanları olarak, ticari ve ekonomik ilişkilerimizdeki sorunları çözmek için Suudi yetkililerden somut adımlar atmasını bekliyoruz.

"Yapıcı diyalog ve karşılıklı işbirliği ile her türlü sorunu çözebileceğimize ve tüm engelleri birlikte aşabileceğimize içtenlikle inanıyoruz."

Ticaret Bakanlığı, BBC Türkçe'nin, Türkiye'nin bu sorunu çözmek için ne gibi girişimlerde bulunduğu sorusuna yanıt vermeyeceğini belirtti.

Suudi Arabistan ile yaşanan krizi yakından takip ve adının açıklanmasını istemeyen bir iş insanı BBC Türkçe'ye, iş dünyasının sorunların çözülmesi için siyasetçilerden hamle beklediğini, sorunun siyasi olması nedeniyle çözümün de siyasi olması gerektiğini anlattı.

Ticaret Bakanlığı'nın konuyu takip ettiğini, şirketlerin görüşlerine başvurduğunu söyleyen iş insanı, Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülen bir girişimin daha olduğunu aktardı.

Suudi Arabistan'da Türk ürünlerine yönelik boykotun yanı sıra tüm ülkelere yönelik gümrük vergisini artırdığını, ithalatını azaltmayı hedeflediğini ve Türk ürünlerinin bundan da etkilendiğini belirten iş insanı, Riyad'ın yerli sanayi hamlesiyle ülke içindeki üretimi artırmayı hedeflediğini, petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle ülke ekonomisinin yapısının değiştirilmeye çalışıldığını söyledi.

Suudi Arabistan'da başka ülkelere benzer boykot uygulanıyor mu?

Suudi sosyal ağlarında birkaç gündür, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Muhammed Peygamber karikatürlerini göstermenin ifade özgürlüğü olduğuna dair açıklamaları nedeniyle Fransa'ya yönelik boykot çağrıları da yapılıyor.

Suudi Arabistan'da 2017'den bu yana Katar ürünlerini de boykot ediyor. Fakat o boykotun Türkiye'ye yönelik boykottan farkı vardı.

BBC Arapça Servisi Körfez Ülkeleri Muhabiri Nisrine Hatoum "Katar ile durum tamamen farklı" diyor ve ekliyor: