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Dünya

Suudi Arabistan'da Koronavirüs önlemi; temizlik yapılan Kabe bomboş kaldı

Ülkede kısa süre önce salgına karşı tedbir olarak Mekke ve Medine'ye giriş çıkışlar yasaklanmıştı

06 Mart 2020 00:46

Koronavirüs'ün görüldüğü Suudi Arabistan'da, virüse karşı koruma tedbirleri kapsamında Kabe'de ilaçlama ve ayrıntılı temizlik yapıldı. Temizlik esnasında Kabe, tavafa kapatıldı.

Normalde binlerce hacı adayının bulunduğu tavaf alanı bomboş kaldı. Kabe'nin orta kesiminin kapatıldığı, akşam namazına sadece ikinci katta izin verildiği bildirildi. Ayrıca çalışmalar sonrası çalışan işçilerin de tavaf alanından çıkarıldığı aktarıldı.

5 Mart itibariyle iki vaka tespit edilen Suudi Arabistan kısa süre önce salgına karşı tedbir olarak Mekke ve Medine'ye giriş çıkışları yasaklamıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan 27 Şubat'ta yapılan açıklamada, salgın nedeniyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığı duyurulmuştu.

Suudi Arabistan'da ilk Koronavirüs vakası, Bahreyn üzerinden İran'dan gelen 1 kişide görülmüştü.

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