Suudi Arabistan'da 17 yaşını dolduran kadınlara ehliyet alma izni verildi

Suudi Arabistan Trafik Departmanı, 17 yaşını dolduran kadınlara ehliyet alma ve araç kullanma izni verildiğini açıkladı.

Saudi Gazette'de yer alan habere göre, Suudi Arabistan Trafik Departmanı tarafından yapılan açıklamada 17 yaşını dolduran kadınların yazılı ve pratik sürücü sınavını geçmesinin ardından araç kullanabilmeleri için sağlık kontrolünden geçmeleri gerektiği kaydedildi.

Alınan kararla birlikte 17 yaşındaki genç kadınlar, 1 yıllık ehliyetlerinin ardından uzun vadeli ehliyet alabilecekler. 18 yaşını doldurduktan sonra yeni ehliyet 5-10 yıl arasında geçerli olacak.