Suudi Arabistan: Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi önceden planlanmış bir eylemdi

Suudi Arabistan'ın resmi basın kuruluşlarına göre, Suudi Arabistan Savıcısı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin önceden planlanmış bir eylem olduğunu açıkladı.

Suudi El-Ekberiya televizyonundaki habere göre, bilginin kaynağı, Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili ortak soruşturma yürüten Türk ve Suudi yetkililer.

Haberde, savcıların şüphelileri bu ortak soruşturmadan elde edilen bilgiler ışığında sorguladıkları belirtildi.

Suudi Arabistan, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na giren Cemal Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin bilgilerinin olduğu idiasını reddetmişti.

Riyad, 18 gün sonra ilk defa 20 Ekim'de Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta 'sorgu sırasında çıkan bir kavgada kazara öldüğünü' kabul etmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman dün ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı vakasının 'acı verici' olduğunu ve 'adaletin yerini bulacağını' söylemişti.

Veliaht Prens tüm sorumluların cezalandırılacağını ve Suudi Arabistan ile Türkiye'nin 'sonuç almak için' birlikte çalışacaklarını vurgulamıştı.

Washington Post: CIA ses kaydını dinledi

Washington Post ise Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını incelemek üzere Türkiye'ye gelen Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Başkanı Gina Haspel'in, Kaşıkçı'ya ait ses kaydını dinlediğini yazdı.

Ses kaydının Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndaki sorgusu ardından öldürüldüğü anları içerdiği belirtildi.

Haberde ses kaydının Türk hükümetinin, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin önceden planlandığı iddiasına yönelik kanıt olarak kullanıldığı aktarıldı.

Washington Post haberi "Haspel'in Türkiye ziyaretindeki görüşmelerini bilen" kaynaklara dayandırdı.

CNN televizyon kanalı, isim vermeden 'yabancı bir istihbarat yetkilisine' dayandığırdığı haberinde, Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğüne dair elinde 'şok edici ses ve görüntüler bulunduğunu' iddia etmişti.