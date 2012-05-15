Suudi Arabistan-Bahreyn birliğine doğru mu?

6 ülkeden oluşan Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri, siyasi, ekonomik ve güvenlik içerikli bir bölgesel birlik planını tartışmak üzere Suudi Arabistan'da biraraya geldiler.

Birliğin mahiyeti henüz tam olarak belli değil. Bahreyn Enformasyon Bakanı Samira Rajab Avrupa Birliği modelinin örnek alınabileceğini söyledi.

Birliğin fikir babası Riyad'da yapılan toplantıya da başkanlık eden Suudi Arabistan Kralı Abdullah.

Körfez İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Pazar günü öğleden sonra yaptıkları ön görüşme ile toplantıya hazırlık yaptılar.

Önerinin ilk aşamasında Bahreyn ile altı ülkenin en güçlüsü Suudi Arabistan arasında bir birlik oluşturulması öngörülüyor.

Sünni ittifakı

Sünni bir kraliyet ailesi tarafından yönetilen Bahreyn, 2011 Şubat ayından bu yana, büyük ölçüde nüfusun çoğunluğunu oluşturan ve demokratikleşme talep eden Şiilerin başını çektiği siyasi gösteriler ve protestolara sahne oluyor.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) geçen yıldan bu yana gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve sivil halktan toplam 60 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiriyor.

Bir yılı aşkın süredir devam eden olaylarda yüzlerce kişi gözaltına alındı, çok sayıda insan işkence gördü ve askeri mahkemeler tarafından mahkum edildi. 4 bin civarında Bahreyn'li gösterilere katıldıkları gerekçesiyle işlerinden atıldı.

Başkent Manama'da yapılan ilk gösteriler Suudi Arabistan ve diğer Körfez İşbirliği ülkeleri askerlerinin 2011 Mart'ında Bahreyn'e girmesiyle bastırıldı.

Suudi Arabistan'ın doğu bölgelerinde de daha az sayıda da olsa Şiiler protesto gösterileri yaptılar.

Şimdi Suudi Arabistan ile Bahreyn arasında bir birlik bölgesel rakip İran ve Şii halka karşı bir Sünni ittifakı girişimi olarak görülüyor.

Bahreyn Kralı Hamad göstericilerin bazı talepleri karşısında, şeffaflığı artırıcı bazı anayasal reformlar yapacağını taahhüt etmişti.

Fakat muhalefet ve insan hakları grupları bunların boş vaadler olduğunu ve muhalefeti bastırma harekatının devam ettiğini söylüyorlar.