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Dünya

Suudi Arabistan adalarını turizme açıyor CİDDE (A.A)

20 Kasım 2011 14:45

-Suudi Arabistan adalarını turizme açıyor CİDDE (A.A) - 20.11.2011 - Dünyanın en güzel denizlerinden biri olarak bilinen Kızıldeniz ve Arap körfezinde bulunan 1300 ada dünya turizmine açılıyor. Bugün Cidde Ticaret Odası tarafından Arapnews gazetesine yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan sınırları içerisinde bulunan 1300 adanın 150'si Arap körfezinde bulunuyor. Cidde Ticaret Odası Turizm Komitesi Üyesi Halid Fahd El Harty, yerli ve yabancı turizm işletmecilerinin bu konuda müracaat edebileceklerini belirterek, "Umut ediyorum ki yetkililer turizmcileri heveslendirmek için teşvik kredileri konusunda cesur adımlar atacaklar. Bu konuda ticaret odası turizmcilere, turist acentelerine bu adalara sefer için lisans verebilir." Suudi Arabistan'ın Jazan adasının her geçen gün gelişme gösterdiğine işaret eden  El Harty, turizmcilere ülkelerine gelmeleri için çağrıda bulundu.  Suudi Arabistan'da Kızıldeniz özellikle dalgıçlar için dünyanın en muhteşem yerlerinden birisi olarak kabul ediliyor.

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