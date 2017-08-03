Suudi Arabistan 50 adasını 'lüks turizm' merkezine çeviriyor: 'Muhafazakâr yasalar' geçerli olmayacak

Suudi Arabistan, Kızıldeniz'deki 50 adasını ve 180 kilometrelik sahil hattını "lüks turizm merkezine dönüştüreceğini" açıkladı. Bölgenin yarı-otonom olacağı bildirilirken, bölgeye turist çekmek için buradaki yasaların "uluslararası standartlara eşdeğer" olacağı açıklandı.

Planın "2030 Vizyonu"nun bir parçası olduğu açıklandı. Suudi yetkililer, 2030 yılına gelindiğinde petrole bağımlılığın sona ermesini hedefliyor.

2016 yılında Suudi Arabistan'a 18 milyon yabancı geldiği, fakat bunların neredeyse tamamının Mekke'ye hac ve umre için gelmiş olduğu, ülkeye bunun dışında neredeyse hiç turist gelmediği kaydediliyor.

Yeni oluşturulacak bölgelerde kıyafet sınırlaması ve alkol yasağı olmayacağı söylenirken, bu projeyle 35 bin iş yaratılacağı ve nihai olarak yılda 3 milyar avro gelir sağlanacağı öne sürülüyor.