-SUU KYİ'NİN SERBEST BIRAKILMASI KUTLANDI HİROŞİMA (A.A) - 13.11.2010 - Nobel Barış Ödülü sahipleri, Myanmar'ın demokrasi yanlısı lideri Aung San Suu Kyi'nin serbest bırakılmasını kutladı. Japonya'nın ilk atom bombasının atıldığı Hiroşima kentinde, nükleer silahlara son verilmesi amacıyla toplanan Nobel Barış Ödülü sahipleri, bu ödülü 1991'de alan Suu Kyi'nin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı. Suu Kyi'nin serbest bırakılma haberini bir deniz gezisi sırasında alan Nobel Barış Ödülü sahiplerinden eski Güney Afrika Devlet Başkanı Frederik Willem de Klerk ve Hiroşima Belediye Başkanı Tadatoşi Akiba, haberi kadeh tokuşturarak kutladı. Nelson Mandela ile birlikte 1993 Nobel Barış Ödülünü paylaşan De Klerk, bir sonraki toplantıya Suu Kyi'nin de katılmasını dilediğini söylerken, ödüle 2003 yılında layık görülen İranlı kadın hakları savunucusu Şirin Ebadi, haberi "Bravo" sözüyle karşıladı. Ebadi, Suu Kyi'nin serbest bırakılmasını "kötülüğe karşı elde edilen zafer" olarak nitelendirdi. Gruba başkanlık eden 1984 Nobel Barış Ödülü sahibi Desmond Tutu da Suu Kyi'nin serbest bırakılmasının Myanmar halkı için umut olduğunu belirtti. Ömrünün son 21 yılının 15 yıldan fazlasını ev hapsinde geçiren 62 yaşındaki Suu Kyi, son 7,5 yıllık ev hapsinden sonra bugün serbest bırakılmıştı.