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Dünya

Sutyen hayat kurtardı

ABD'nin Detroit kentinde, kurşuna hedef olan 57 yaşındaki bir kadın, sutyeninin baleni sayesinde kurtuldu.

22 Nisan 2009 03:00

ABD'nin Detroit kentinde, kurşuna hedef olan 57 yaşındaki bir kadın, sutyeninin baleni sayesinde kurtuldu.

Polis sözcüsü Phillip Cook'un verdiği bilgiye göre Detroit'in batı yakasında yaşayan kadın, komşusunun evine giren bir grup adamı gördü. Kendisini fark eden adamlardan biri, kadına ateş açtı. Kurşun, kadının sutyeninin balenine isabet edince, kadın ciddi şekilde yaralanmaktan kurtuldu.

Sözcü Cook, "Balen kurşunu yavaşlatmış. Kadın yaralanmış ama hayati tehlikesi bulunmuyor" dedi.

Kimliği açıklanmayan kadının hastanede tedavi altına alındığı, ateş açan saldırganların ise kaçtığı kaydedildi.

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