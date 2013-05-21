Sutopunda Galatasaray 24'üncü kez şampiyon

Türkiye Sutopu 1. Ligi'nde İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü (İYİK) ile yaptığı play-off final serisini 3-0 kazanarak şampiyon olan Galatasaray, toplamda 24'üncü kez mutlu sona ulaştı.

Son yıllarda yaptığı yatırımlarla yurtdışında da önemli başarılar elde eden sarı-kırmızılı ekip, İYİK karşısında aldığı sonuçla Türkiye Sutopu 1. Ligi'nde üst üste 9, toplamda da 24'üncü kez şampiyon oldu.

İlk kez 1941-42 sezonunda başlayan ligde en fazla şampiyonluğu ise 25 kez ile İYİK elde etti. Adana Demirspor 21, Adalar Su Sporları Kulübü (ASSK) de 2 kez şampiyonluk yaşadı.



Lig şampiyonları



Türkiye Sutopu 1. Ligi'nde sezonlara göre şampiyonluk elde eden takımlar şöyle:



Sezon Takım

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1941-42 Adana Demirspor

1942-43 Adana Demirspor

1943-44 Adana Demirspor

1944-45 Adana Demirspor

1945-46 Adana Demirspor

1946-47 Adana Demirspor

1947-48 Adana Demirspor

1948-49 Adana Demirspor

1949-50 Adana Demirspor

1950-51 Adana Demirspor

1951-52 Adana Demirspor

1952-53 Adana Demirspor

1953-54 Adana Demirspor

1954-55 Galatasaray

1955-56 Adana Demirspor

1956-57 Galatasaray

1957-58 Adana Demirspor

1958-59 Adana Demirspor

1959-60 Adana Demirspor

1960-61 İYİK

1961-62 Adana Demirspor

1962-63 Adana Demirspor

1963-64 Adana Demirspor

1964-65 Adana Demirspor

1965-66 İYİK

1966-67 İYİK

1967-68 İYİK

1968-69 İYİK

1969-70 İYİK

1970-71 İYİK

1971-72 İYİK

1972-73 Galatasaray

1973-74 İYİK

1974-75 Galatasaray

1975-76 İYİK

1976-77 Galatasaray

1977-78 İYİK

1978-79 İYİK

1979-80 İYİK

1980-81 İYİK

1981-82 İYİK

1982-83 İYİK

1983-84 İYİK

1984-85 İYİK

1985-86 İYİK

1986-87 İYİK

1987-88 ASSK

1988-89 İYİK

1989-90 ASSK

1990-91 Galatasaray

1991-92 İYİK

1992-93 Galatasaray

1993-94 Galatasaray

1994-95 Galatasaray

1995-96 Galatasaray

1996-97 Galatasaray

1997-98 İYİK

1998-99 Galatasaray

1999-00 Galatasaray

2000-01 Galatasaray

2001-02 İYİK

2002-03 Galatasaray

2003-04 İYİK

2004-05 Galatasaray

2005-06 Galatasaray

2006-07 Galatasaray

2007-08 Galatasaray

2008-09 Galatasaray

2009-10 Galatasaray

2010-11 Galatasaray

2011-12 Galatasaray

2012-13 Galatasaray