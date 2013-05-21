Sutopunda Galatasaray 24'üncü kez şampiyon

Türkiye Sutopu 1. Ligi'nde İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü (İYİK) ile yaptığı play-off final serisini 3-0 kazanarak şampiyon olan Galatasaray, toplamda 24'üncü kez mutlu sona ulaştı.
Son yıllarda yaptığı yatırımlarla yurtdışında da önemli başarılar elde eden sarı-kırmızılı ekip, İYİK karşısında aldığı sonuçla Türkiye Sutopu 1. Ligi'nde üst üste 9, toplamda da 24'üncü kez şampiyon oldu.
İlk kez 1941-42 sezonunda başlayan ligde en fazla şampiyonluğu ise 25 kez ile İYİK elde etti. Adana Demirspor 21, Adalar Su Sporları Kulübü (ASSK) de 2 kez şampiyonluk yaşadı.
Lig şampiyonları
Türkiye Sutopu 1. Ligi'nde sezonlara göre şampiyonluk elde eden takımlar şöyle:
Sezon Takım
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1941-42 Adana Demirspor
1942-43 Adana Demirspor
1943-44 Adana Demirspor
1944-45 Adana Demirspor
1945-46 Adana Demirspor
1946-47 Adana Demirspor
1947-48 Adana Demirspor
1948-49 Adana Demirspor
1949-50 Adana Demirspor
1950-51 Adana Demirspor
1951-52 Adana Demirspor
1952-53 Adana Demirspor
1953-54 Adana Demirspor
1954-55 Galatasaray
1955-56 Adana Demirspor
1956-57 Galatasaray
1957-58 Adana Demirspor
1958-59 Adana Demirspor
1959-60 Adana Demirspor
1960-61 İYİK
1961-62 Adana Demirspor
1962-63 Adana Demirspor
1963-64 Adana Demirspor
1964-65 Adana Demirspor
1965-66 İYİK
1966-67 İYİK
1967-68 İYİK
1968-69 İYİK
1969-70 İYİK
1970-71 İYİK
1971-72 İYİK
1972-73 Galatasaray
1973-74 İYİK
1974-75 Galatasaray
1975-76 İYİK
1976-77 Galatasaray
1977-78 İYİK
1978-79 İYİK
1979-80 İYİK
1980-81 İYİK
1981-82 İYİK
1982-83 İYİK
1983-84 İYİK
1984-85 İYİK
1985-86 İYİK
1986-87 İYİK
1987-88 ASSK
1988-89 İYİK
1989-90 ASSK
1990-91 Galatasaray
1991-92 İYİK
1992-93 Galatasaray
1993-94 Galatasaray
1994-95 Galatasaray
1995-96 Galatasaray
1996-97 Galatasaray
1997-98 İYİK
1998-99 Galatasaray
1999-00 Galatasaray
2000-01 Galatasaray
2001-02 İYİK
2002-03 Galatasaray
2003-04 İYİK
2004-05 Galatasaray
2005-06 Galatasaray
2006-07 Galatasaray
2007-08 Galatasaray
2008-09 Galatasaray
2009-10 Galatasaray
2010-11 Galatasaray
2011-12 Galatasaray
2012-13 Galatasaray