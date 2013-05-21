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Spor

Sutopunda Galatasaray 24'üncü kez şampiyon

Türkiye Sutopu 1. Ligi'nde İYİK ile yaptığı play-off final serisini 3-0 kazanan sarı-kırmızılı takım, üst üste 9, toplamda da 24'üncü kez mutlu sona ulaştı

21 Mayıs 2013 12:48

Türkiye Sutopu 1. Ligi'nde İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü (İYİK) ile yaptığı play-off final serisini 3-0 kazanarak şampiyon olan Galatasaray, toplamda 24'üncü kez mutlu sona ulaştı.

Son yıllarda yaptığı yatırımlarla yurtdışında da önemli başarılar elde eden sarı-kırmızılı ekip, İYİK karşısında aldığı sonuçla Türkiye Sutopu 1. Ligi'nde üst üste 9, toplamda da 24'üncü kez şampiyon oldu.

İlk kez 1941-42 sezonunda başlayan ligde en fazla şampiyonluğu ise 25 kez ile İYİK elde etti. Adana Demirspor 21, Adalar Su Sporları Kulübü (ASSK) de 2 kez şampiyonluk yaşadı.
    
     Lig şampiyonları
    
     Türkiye Sutopu 1. Ligi'nde sezonlara göre şampiyonluk elde eden takımlar şöyle:
    
     Sezon Takım
     ------------------------
     1941-42 Adana Demirspor
     1942-43 Adana Demirspor
     1943-44 Adana Demirspor
     1944-45 Adana Demirspor
     1945-46 Adana Demirspor
     1946-47 Adana Demirspor
     1947-48 Adana Demirspor
     1948-49 Adana Demirspor
     1949-50 Adana Demirspor
     1950-51 Adana Demirspor
     1951-52 Adana Demirspor
     1952-53 Adana Demirspor
     1953-54 Adana Demirspor
     1954-55 Galatasaray
     1955-56 Adana Demirspor
     1956-57 Galatasaray
     1957-58 Adana Demirspor
     1958-59 Adana Demirspor
     1959-60 Adana Demirspor
     1960-61 İYİK
     1961-62 Adana Demirspor
     1962-63 Adana Demirspor
     1963-64 Adana Demirspor
     1964-65 Adana Demirspor
     1965-66 İYİK
     1966-67 İYİK
     1967-68 İYİK
     1968-69 İYİK
     1969-70 İYİK
     1970-71 İYİK
     1971-72 İYİK
     1972-73 Galatasaray
     1973-74 İYİK
     1974-75 Galatasaray
     1975-76 İYİK
     1976-77 Galatasaray
     1977-78 İYİK
     1978-79 İYİK
     1979-80 İYİK
     1980-81 İYİK
     1981-82 İYİK
     1982-83 İYİK
     1983-84 İYİK
     1984-85 İYİK
     1985-86 İYİK
     1986-87 İYİK
     1987-88 ASSK
     1988-89 İYİK
     1989-90 ASSK
     1990-91 Galatasaray
     1991-92 İYİK
     1992-93 Galatasaray
     1993-94 Galatasaray
     1994-95 Galatasaray
     1995-96 Galatasaray
     1996-97 Galatasaray
     1997-98 İYİK
     1998-99 Galatasaray
     1999-00 Galatasaray
     2000-01 Galatasaray
     2001-02 İYİK
     2002-03 Galatasaray
     2003-04 İYİK
     2004-05 Galatasaray
     2005-06 Galatasaray
     2006-07 Galatasaray
     2007-08 Galatasaray
     2008-09 Galatasaray
     2009-10 Galatasaray
     2010-11 Galatasaray
     2011-12 Galatasaray
     2012-13 Galatasaray

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