Sutopunda, 1. Lig Bayanlar müsabakaları başladı

Sutopunda, 1. Lig Bayanlar ilk yarı müsabakaları Adana'da başladı.



Adana Sutopu İl Temsilcisi Ertunç Tansuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kapalı Yüzme Havuzu'ndaki müsabakalara 6 takımın yaklaşık 90 sporcuyla katıldığını söyledi.



Tansuğ, müsabakaların 3 gün süreceğini belirterek, tüm spor severleri müsabakalara davet etti.



Sutopu Federasyonu MHK As Başkanı Şahin Ciğer de müsabakalar için gerekli tüm önlemlerin alındığını vurgulayarak takımlara başarılar diledi.



İlk gün maçlarında Bursa derbisinde Bursa Uludağ ile Osmangazi Belediyesi karşılaştı. Karşılaşmada Osmangazi Belediyesi, Bursa Uludağ'ı 21-1 yendi.

