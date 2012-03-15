Sütlüce'deki bombalı saldırıda 7 kişi tutuklandı

T24 - Beyoğlu, Sütlüce'de çevik kuvvet aracına yönelik bombalı saldırıya ilişkin 7 şüpheli tutuklandı.

Patlamayla ilgili soruşturmada 9 şüpheli sabah saatlerinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. 9 şüpheli savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüpheliler Mehmet Kurt, Tahir Aydın, Murat Öztürk, Enver Üzümcüoğlu, İmran Çelik, İlyas Gücin ve Güler Uzun cezaevine gönderildi.