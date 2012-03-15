T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sütlüce'deki bombalı saldırıda 7 kişi tutuklandı

Patlamayla ilgili soruşturmada 9 şüpheli sabah saatlerinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

15 Mart 2012 21:53

 

T24 - Beyoğlu, Sütlüce'de çevik kuvvet aracına yönelik bombalı saldırıya ilişkin 7 şüpheli tutuklandı.
 
Patlamayla ilgili soruşturmada 9 şüpheli sabah saatlerinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. 9 şüpheli savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 
Tutuklanan şüpheliler Mehmet Kurt, Tahir Aydın, Murat Öztürk, Enver Üzümcüoğlu, İmran Çelik, İlyas Gücin ve Güler Uzun cezaevine gönderildi.

ETİKETLER

sütlüce

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24