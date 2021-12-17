Sütaş, tesislerinin elektrik ihtiyacının %84’ünü karşılayacak seviyede enerjiyi çiftliklerinin gübrelerinden ve fabrikalarının organik atıklarından üretiyor

Çiftlikten Sofralara” entegre iş modeli ile faaliyet gösteren Sütaş, çalışmalarının “birey, toplum, çevre” etki alanlarındaki sonuçlarına ve 2025 hedeflerine yer verdiği Sürdürülebilirlik Raporu'nu kamuoyu ile paylaştı. Sütaş, bitkisel üretimden başlayarak gübre ve enerji üretimine kadar uzanan entegre iş modeli ile ürünlerinin doğallığını, lezzetini ve besin değerlerini güvence altına alıyor. Kullandığı doğal kaynakların geri kazanılmasını amaçlayan Sütaş; enerji ihtiyacını, çiftliklerinin gübreleri ve organik atıklarından ürettiği yenilenebilir enerji ile karşılıyor. Ürettiği organik ve organomineral gübreler ile onarıcı tarım çalışmalarına katkıda bulunuyor. Bu model ile hayata geçen entegre tesisleri, kendi bölgelerinde yarattıkları ekonomik ve sosyal etkilerle de bölgelerinin kalkınmasına önemli katkılarda bulunuyor. Sütaş, gıda zincirinin bütününde sürdürülebilirliğin sağlanmasını öngören “Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat – Çiftlikten Çatala” stratejisinin Türkiye’deki en güçlü örneğini oluşturuyor.

Üretim tesislerinin enerji ihtiyacının % 84’ünü, atıklarından ürettiği yenilenebilir enerji ile karşılıyor

Entegre tesislerinde yer alan biyogaz tesislerinde çiftliklerinin gübrelerini ve fabrikalarının organik atıklarını işleyerek yenilenebilir enerjiye dönüştüren Sütaş’ın, Biyogaz tesislerinde üretilen enerji miktarı, üretim tesislerinin elektrik ihtiyacının % 84’ünü karşılayacak seviyeye ulaştı.

Sütaş’ın 2020 yılında Biyogaz tesislerinde yenilenebilir enerji üretimiyle salımı önlediği sera gazı miktarı, üretim faaliyetleri sonucu oluşan sera gazı salımından %75 daha fazla oldu. Böylece 41.536 ton gold standart sertifikalı karbon satışı gerçekleştirdi. 2025 yılında elektrik ihtiyacının %100’ünü yenilenebilir enerji tesislerinde üretmeyi hedefleyen Sütaş; bu hedefini, güneş enerjisi üretimi ile de destekleyecek.

Organik ve organomineral gübreler ile toprağı zenginleştiriyor

Biyogaz tesislerinin çıktılarını organik ve organomineral gübre olarak yem bitkileri üretiminde kullanan ve toprağın organik yapısının iyileştirilmesine katkıda bulunan Sütaş, 2025 yılı itibarıyla her yıl 50.000 ton organik maddeyi toprağa kazandırmayı hedefliyor. Toprağın organik madde içeriği açısından zenginleştirilmesinin öneminin her geçen gün daha çok anlaşıldığı bu dönemde, gerçekleştirdikleri organik ve organomineral gübre denemelerinde, muadillerine göre ürün veriminde % 15’e, toprağın organik madde içeriğinde % 40’a varan artışlar elde ediyor.

Kullandığı suları geri kazanıyor

Sütaş, tesislerinde kullandığı suyun tamamını arıtıp doğaya geri veriyor. 2015 yılında kullanmaya başladığı damlama sulama sistemini, bitkisel üretim faaliyetlerinin tamamına yaygınlaştıran Sütaş, bu sayede yaklaşık % 25-40 oranında su tasarrufu sağladı. Sütaş, bugüne kadar gerçekleştirdiği su verimliliği çalışmalarını genişleterek fabrikaları, çiftlikleri ve ofislerinde su kullanım verimliliğini, 2025 yılına kadar % 15 artırmayı hedefliyor.

Bireylerin sağlığı ve mutluluğu, toplumun gelişimi ve refahı, çevrenin sürdürülebilirliği için “SÜRSÜN HEP SÜTAŞKI” diyen Sütaş’ın 5. Sürdürülebilirlik Raporu’na ve hedeflerinin detaylarına aşağıdaki adresten ulaşılabilir:

https://www.sutas.com.tr/uploads/images/sutas-surdurulebilirlik-raporu-2020.pdf