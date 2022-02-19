Süt üreticileri kırmızı alarm veriyor: İneği kesmek sağmaktan daha kârlı

Elektriğe gelen zam süt üreticilerini de vurdu. Yüksek girdi maliyetlerine rağmen ortalama 4.50 TL'lik litre fiyatı nedeni ile uzun süredir kırmızı alarm veren süt üretimi, artan maliyetlerle biraz daha tehlikeye girdi. Ortalama 25-30 kilogramlık süt verimi olan sağılabilir inek başına elektrik gideri 300 TL'yi bulurken, sektör temsilcileri, üretimde zararın katlandığını ve artık inekleri kesime göndermenin sağmaktan daha kârlı bir hale geldiğini vurguladı.

Sözcü’den Sayime Başçı’nın haberine göre, Türkiye'deki işletmelerin yüzde 88'inin 10 baş altı bir büyüklükte, geri kalan kısmın ise 100-150 baştan büyük, ölçekli bir yapıya sahip olduğunu kaydeden Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, yem maliyetinin yüzde 10'u kadar elektrik faturası ödemek zorunda kaldıklarını aktardı.

“İneği kesmek ineği sağmaktan daha kârlı”

“Bakanlık da et süt fiyatlarının gayet iyi olduğunu söylüyor. İnekler kesilmeye devam edecek. Genel olarak et fiyatları da biraz daha yükseldiği için ineği kesmek ineği sağmaktan daha kârlı oluyor. Bu işletme maliyetleri ile sütçülük yapmak diye bir şey söz konusu olamaz” ifadelerini kullanan Solakoğlu, Türkiye'de maliyetlerin Avrupa'ya göre yüzde 23 daha yüksek olduğunu belirtti.

“Çiftçilerin ana girdilerinin tamamında KDV yüzde 18!”

Özellikle süt soğutma ve çiftliklerin serinletme giderleri nedeni ile elektrik faturalarının yük yarattığını anlatan Sencer Solakoğlu, yem, mazot, ilaç gibi giderler de eklediğinde yaz döneminde giderlerin daha da büyüyebileceğini aktardı. Bu noktada çiftliklerin hızla küçülmeye devam ettiğini aktaran Solakoğlu, temel gıdada yüzde 1'e düşen KDV'ye karşılık, ilaçtan mazota çiftçilerin ana girdilerinin tamamında KDV'nin yüzde 18 ile kesildiğini kaydetti. Burada bir finansman maliyeti doğduğunu anlatan Solakoğlu, “Zaten para kazanamayan bir sektöre bir de böyle bir finansman yükü yüklenmiş oluyor” dedi.