Süt için cildiniz güzelleşsin

Günde ortalama yarım litre süt tüketimi, ciltte nemlendirici etki yaparak tazeliğini korumasını sağlıyor.



Prof. Dr. A. Kadir Hurşit, “sütte bulunan yağ asitleri ciltte nemlendirici etki yaparak, cildin tazeliğini korumasını sağlıyor” dedi. Hurşit, süt içmeyi sevmeyen insanların yoğurt, peynir, ayran gibi süt ürünlerini tüketebileceklerini de söyledi.



Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. A. Kadir Hurşit, başta çocuklar ve gelişme çağındaki gençler olmak üzere her yaş için çok önemli bir besin kaynağı olan sütün cilt için de önemli etkisinin bulunduğunu söyledi.



Güzel bir cilt için günde yarım litre süt içilmesini öneren Hurşit, sütte bulunan yağ asitlerinin cilt üzerinde nemlendirici etki yaparak cildin yıpranmasını engellediğini ifade ederek, şunları kaydetti: “Sütteki yağ asitleri cilde nemlendirici bir etki yaparak cildin tazeliğini korumasını sağlıyor. Yağ asitleri aynı zamanda cilt üzerinde bakteri, maya, küf gibi mikroorganizmaların gelişmesini de engelliyor. Süt ayrıca yaşlanma etkilerini de geciktiriyor. Güzel bir cilt için günde en az yarım litre süt içilmesini öneriyoruz.”



Süt içen insanlarda deri hastalıklarının, içmeyenlere göre daha az ortaya çıkabileceğini belirten Hurşit, cilt güzelliği için sütün kozmetik malzemesi olarak kullanılmasının etkili olacağını, ancak hücreler tarafından kullanılması açısından içmenin daha faydalı olduğunu bildirdi.



Bir litre sütte vücudun ihtiyacı olan kalsiyum ve fosforun tamamının, vitaminlerin ise büyük bir kısmının bulunduğunu kaydeden Hurşit, “Ne yazık ki ülkemizde çocukluk çağından sonra süt içmiyoruz” dedi.



Ülkemizdeki süt tüketiminin gelişmiş ülkelerdeki süt tüketiminden çok geri olduğunu belirten Hurşit, sütün her yaşta tüketilmesi gereken önemli bir besin olduğunu vurguladı.



Hurşit, süt içmeyi sevmeyen insanların yoğurt, peynir, ayran gibi süt ürünlerini tüketebileceklerini de söyledi.

