Süt fabrikasındaki yangında bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Germencik ilçesindeki süt ve süt ürünleri fabrikasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, yaklaşık 14 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında fabrikanın gördüğü hasar gün ağarınca ortaya çıktı; fabrikanın bakı bölümünün kullanılamaz hale geldiği doğu bölümünde de hasar oluştuğu belirlendi.

Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi\'nde Fransız şirkete ait süt ve süt ürünleri fabrikasında, dün saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin gece vardiyasında çalıştığı sırada çıkan yangın, kısa sürede fabrikanın tamamını sardı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erlerine, fabrika önünde hazır bekletilen ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Söndürme çalışmaları sürürken zaman zaman fabrika içinde patlamalar meydana geldi. Yaşanan patlamalar nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Jandarma ekipleri, patlamalara karşı fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangında alevler metrelerce yükseğe çıkarken, yoğun duman gökyüzünü kapladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ve Germencik Kaymakamı Ayhan Işık da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerini yaklaşık 14 saatlik çalışmasının ardından tamamen söndürüldü.

HASARIN BÜYÜKLÜĞÜ GÜN AĞIRINCA ORTAYA ÇIKTI

Yangında fabrikanın gördüğü hasarın büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı. 400 işçinin çalıştığı fabrikanın bakı bölümünün tamamen yandığı belirlendi. Doğu bölümünde de hasar oluştuğu kaydedildi. Yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemeler sonra belli olacağı bildirildi. Sabah fabrikaya çalışmaya gelen işçiler, işletmenin halini görünce büyük üzüntü yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, \"Ambalaj ve kolilerin olduğu yerde daha çok yoğun ateş başlamış. İçeride bazı tüplerin patlamasıyla yangın daha da büyümüş. Asit tankı, amonyak depoları patlamadan yangını söndürdük\" dedi.



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