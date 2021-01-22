Süt banyosu yapan işçiler hakkında 15 yıla kadar hapis istendi

Konya'daki bir süt toplama merkezinde tekne içerisindeki sütle banyo yapan işçi ile bunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan kişi hakkında hazırlanan iddianamede kabul edildi. Sanıklara "zehirli madde katma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuksuz yargılanacak iki sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddesi gereğince "İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Ne olmuştu?

Konya'daki bir süt toplama merkezinde çalışanlardan birinin, teknenin içerisine doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, firmanın faaliyetine son vermiş ve idari para cezası uygulamıştı. Gözaltına alınan Emre S. ve Uğur T, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.