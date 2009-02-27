Susuzluk kapıda!

Dr. Filiz Demirayak, 'Türkiye'de kişi başına düşen bin 430 metreküp su miktarı 2020 yılında bin metreküpe düşecek' dedi.



Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı Genel Müdürü Dr. Filiz Demirayak, Türkiye'de kişi başına düşen bin 430 metreküp su miktarının 2020 yılında bin metreküpe düşeceğini belirterek, "Bu nedenle bugünden adım atmamız gerekiyor" dedi.



Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve Coca-Cola Türkiye tarafından başlatılan "Bafa'ya Su, Ege'ye Bereket Projesi"nin açılış toplantısı Aydın Tarım Müdürlüğü'nde yapıldı. Toplantıda konuşan Filiz Demirayak, ülkedeki doğal kaynakların son derece dikkatli kullanılması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:



"Türkiye'de su kaynakları bol gözükmesine rağmen su zengini bir ülke değiliz. Kişi başına düşen bin 430 metreküp su, uluslararası ölçütlere göre Türkiye'nin su zengini olmadığını gösteriyor. Resmi kurumlarca yapılan nüfus projeksiyonları 2020 yılında Türkiye'nin nüfusunun 100 milyona ulaşacağını ve kişi başına düşen su miktarının bin metreküp civarına düşeceğini gösteriyor. Bu nedenle bugünden adım atmamız gerekiyor."



Demirayak, küresel iklim değişikliğinin Akdeniz havzasında kuraklığa neden olacağını, Türkiye'nin de bu etkilenmenin içinde bulunduğunu belirtti.



Bafa Gölü'nde kuruma ve kirlilik tehdit ediyor



Büyük Menderes Nehri'nin oluşturduğu havzada 2,5 milyon kişi yaşadığını, havzada suyun önemli kısmını, tarım ve endüstri sektörlerinde kullanıldığını ifade eden Demirayak, Büyük Menderes Nehri'nin ülke ekonomisinde önemli bir yeri bulunduğunu ancak bugün kuruma ve kirlilik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.



Demirayak, Menderes Nehri'nin yalnızca 2,5 milyon insana değil Söke Ovası'na ve Bafa Gölü'ne de hayat verdiğini ifade etti. Bafa Gölü'nün yer altı sularını ve iklimini düzenleyen nehrin doğal

arıtma görevi yaptığını belirten Demirayak, şöyle konuştu:



"Burada doğal yapının bozulması ve yanlış su kullanımı ile kirlenme sorunu, artık aynı fonksiyonlarını görememesine neden oluyor. Havzada kuruma ve kirlenme yaşandıkça bunun etkilerinin Bafa Gölü'ne süratle yansıdığını görüyoruz. Bafa Gölü son yıllarda kuruma ve kirlenmenin tehdidi altında. Son 20 yılda su seviyesi 2 metre düştü. Tarımsal sulama amaçlı olarak göle ve nehre yapılan her türlü müdahale Söke Ovası'ndaki tarımı ve Bafa Gölü'nü tehdit ediyor."



Aydın Valisi Mustafa Malay da kentte 2 yıl önce yaşanan kuraklığın ardından suyun ne kadar kıymetli olduğunu herkesin anladığını belirterek, "Şimdiye kadar su boldu ama kimse kıymetini bilmiyordu. Şimdi suyun bol olmadığı anlaşıldı. Türkiye su zengini bir ülke değil. O halde ne yapacağız? Mevcut suyumuzu çok tasarruflu kullanacağız" diye konuştu.



Bafa Gölü'nde geçmiş yıllarda çok balık olduğunu, hatta yurt dışına ihraç edildiğini kaydeden Vali Malay, "Şimdi sanayi atıkları, evsel atıklar derken gölü kirlettik. Bu kirliliği önlemek zorundayız" dedi.

