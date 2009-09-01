Susuzluğu gideren egzersiz

“Susuzluk için dudaklarınızı aralayarak dişlerinizi gösterin. Dilinizi dişlerin arasından çıkarın ve havayı ’sss’ sesiyle çekin. Ağzınızı kapatıp burundan verin"

Yoga Akademi’nin kurucusu Azerbaycanlı Prof. Dr. Akif Manaf, orijinal yoga tekniklerini uygulayan kişinin bedenen güçlendiğini belirterek, “Orijinal yoga sistemi, sindirim sisteminde kurulan genel bir dengeyle, açlığı gideriyor” dedi.

Prof. Dr. Manaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoga tekniklerinin sinir sistemine olumlu etkileri olduğunu söyledi. Sinir sisteminin uygulanan tekniklerle rahatlayarak, gevşeyeceğini ve gerilimi atacağını ifade eden Manaf, orijinal yoga sistemini uygulayan kişilerin, doğal bir şekilde rahat ve huzurlu olacaklarını kaydetti.

Ramazan ayında oruç tutan bazı kişilerin “sinirsel ve psikolojik bir gerilim altına girdiklerini” ifade eden Manaf, uzun süre aç kalmaya alışık olmayan sindirim sisteminin, aşırı ve ani yüklenme sonucu olumsuz etkilendiğini söyledi.

Yoganın, oruç sırasında ortaya çıkan bütün bu olumsuz yan etkileri ortadan kaldırdığını, kişinin aç kalma hissini rahatlıkla yendiğini belirten Manaf, şunları söyledi:

“Orijinal yoga sistemi ile sindirim sisteminde genel bir denge kuruluyor, açlık gideriliyor. Sinirsel gerilim atılıyor, öfke ve kızgınlık hissedilmiyor. Kişi oruç sırasında kendini daha huzurlu ve rahat hissediyor. İbadetin getirdiği içsel mutluluğun yaşanması kolaylaşıyor. Orucun açılması sırasında, açlık hissedilmediği için ani aşırı yemek yeme söz konusu olmuyor. Sindirim sistemi rahatsızlanmadan, zorlanmadan oruç tutulmasına imkan tanınıyor.

Orucun bedendeki bir diğer etkisi de tansiyonda gözlemleniyor. Oluşabilecek tansiyon dengesizlikleri, baş ağrıları ve baş dönmesi orijinal yoga sistemi sayesinde gideriliyor.”

Açlık ve susuzluğu giderme teknikleri

Orijinal adı “Uddiyana Banda” olan teknikle açlık hissinin giderilebileceğini dile getiren Manaf, uygulanacak teknikle ilgili şu bilgileri verdi:

“Ayakta bacaklar 50 santimetre kadar aralık, dizler bükülü ve eller dizlerin üzerinde olacak şekilde durunuz. Derin nefes alarak karnınızı içe çekerek nefes verin. Çenenizi göğüse yaklaştırarak ve nefesi zorlamadan 3-5 saniye tutun ve nefesi almadan önce karın kaslarınızı gevşeterek nefesinizi tekrar alın. Bu hareketi 6-8 kez tekrarlayın.

Sırt üstü uzanarak, ilk önce sağ bacağı bükerek uyluğu göğse yaklaştırın. Elleri diz altında kenetleyin, sağ dizinizi burnunuza değecek şekilde çekin. 15-30 saniye kalın. Aynı duruşu sol taraftan uygulayın. 3-5 tur uygulayabilirsiniz.

Nefes verirken bacakları bükerek, uylukları göğse yakınlaştırın. Elleri kenetleyin, dizlerin altından tutun ve burnunuzu dizlerin arasına yerleştirin. 10-15 saniye kalın. 3 tur uygulayabilirsiniz.

Susuzluğu gidermek için ise dudaklar ’O’ biçiminde, dil kıvrılarak dışarı çıkarılır. Dilin oluşturduğu kanaldan hava içe çekilir. Susuzluk ve açlık hissi hafifletilir. Ağız kokusu giderilir. Beden ısısı düşer ve sıcaklara dayanmak kolaylaşır.

Ayrıca diğer bir uygulamayla da dudaklarınızı aralayarak dişlerinizi gösterin. Dilinizi dişlerin arasından çıkarın ve havayı ’sss’ sesiyle çekin. Ağzınızı kapatıp burundan verin. Aşırı safra salgılanması halinde çok faydalıdır.

Sindirim sistemini geliştirir, susuzluk giderilir.

Sol burun deliğinden nefes alınır, sağ burun deliğinden verilir, sağ burun deliğinden alınır ve sol burun deliğinden nefesin verilmesi şeklinde uygulanır. Tekniğin genel arındırıcı ve dengeleyici etkisi vardır. Sinirler gevşer ve gerginlik atılır.”