Susuz kalan güvercine elleriyle su içirdi

Şahismail GEZİCİ/ ELAZIĞ, (DHA)-ELAZIĞ\'da aşırı sıcaklar nedeniyle halsiz düşüp uçmakta zorlanan güvercini bulan vatandaşlar, elleriyle su içirerek yardım etti.

Merkez Yeni Mahalle\'de bulunan Kuğulu Park\'ta oturan vatandaşlar, aşırı sıcaklar nedeniyle susuz kalan halsiz durumdaki bir güvercin buldu. Güvercinin susuz kaldığını farkeden vatandaşlardan Orhan Baysan, marketten aldığı pet su şişesinin kapağına su doldurarak güvercine içirdi. Dakikalarca vatandaşın elinden su içen güvercin kendine geldikten sonra doğaya bırakıldı. Bu durumu Orhan Baysan\'ın arkadaşları da cep telefonu ile kaydetti.



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