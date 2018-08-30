Susurluk içme suyu arıtma tesisi faaliyete geçti

BALIKESİR, (DHA)-BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan ve 5 milyon 300 bin TL\'ye mal olan arıtma tesisi faaliyette.

Susurluk İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaatıyla ilgili olarak BASKİ Genel Müdürü Talat Özen, Genel Müdür Yardımcıları Ali Seyfi Küçükgöncü, İzzet Günal ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı Erdoğan Güzgün sahada teknik bir incelemede bulundular.

5 milyon 300 bin TL’ye mal olan tesisteki inşaat çalışmaları tamamlanan tesise Çataldağ Barajından 100 lt/sn ‘lik su girişi sağlanıyor. Susurluk İçme Suyu Arıtma Tesisi, Susurluk ilçesini besleyen 2 adet içme suyu servis deposuna su iletimini sağlamaya başladı. 17.02.2005 tarihli “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliğine” uygun olarak elde edilen arıtılmış su Susurluk halkının içme ve kullanma suyu olarak hizmete sunulduğu açıklandı.

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