Susurluk davası hükümlüsü Çarkın tutuklandı!

T24 - Ankara’da Özel Yetkili Savcı Hakan Yüksel tarafından sorgulanan eski özel harekâtçı Ayhan Çarkın, Mehmet Ağar’ın da yargılandığı Susurluk Davası’nın Ankara ile ilgili bölümünde önemli itiraflarda bulundu. Çarkın, eski DEP Ankara İl Başkanı Faik Candan, sanatçı Yılmaz Erdoğan’ın amcası ve eski Sağlık Bakanlığı Müfettişi Namık Erdoğan, Altındağ Nüfus Müdürü Mecit Baskın ve Avukat Yusuf Ekinci cinayetlerinde yer aldığını söylemesi üzerine polis eşliğinde Ekinci ve Baskın cinayetinin gerçekleştiği yerlerde keşfe götürüldü. Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın, Avukat Yusuf Ekinci'nin 1994'te öldürülmesine ilişkin olarak gözaltına alınmasının ardından tutuklanmasına karar verildi







Taraf gazetesinin haberine göre; Ankara Terörle Mücadele Şubesi’ne götürülen Çarkın’ın verdiği ifadeler doğrultusunda yeni gözaltıların olabileceği, Susurluk ve Faili Meçhuller Araştırma Komisyonu Üyesi Fikri Sağlar’ın da bilgisine başvurulacağı öğrenildi.

Aileler suç duyursunda bulunmuştu



BDP tarafından 20 martta Zeytinburnu’nda düzenlenen Newroz kutlamasına katılarak dikkatleri üzerine çeken Ayhan Çarkın, “Çok cinayet işledik, vicdan azabı duyuyorum. Meclis’te bir komisyon kurulursa her şeyi anlatırım” açıklamasının ardından İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Hakan Karaali harekete geçti. 25 martta gözaltına alınıp 10 saat sorgulanan Çarkın, savcılıktan tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece bırakıldı. Bu gelişmelerin ardından yakınlarını faili meçhul cinayete kurban veren 62 aile, suç duyurusunda bulundu.





Azmettiricileri anlattı



Keşif işlemlerin ardından yeniden Savcı Yüksel’e ifade veren Çarkın’ın, Ankara’da işlenen cinayetler, yasa dışı yapılanmada görev yapan isimler ve bu isimlerin kimlerle irtibatlı olduğu konusunda bilgi verdiği belirtiliyor. Çarkın’ın ifadesinin pazartesi akşamına kadar süreceği, ancak verilen bilgiler ışığında uzayabileceği de öğrenildi.







Ahmet Çarkın tutuklandı



Faili meçhul cinayetlerin Ankara ayağını soruşturan Özel Yetkili Savcı Hakan Yüksel, talimatla Çarkın’ı önceki gün İstanbul’dan Ankara’ya getirtti. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre Çarkın, savcıya görevde olduğu süre içerisinde tanık olduğu tüm eylemlere ilişkin önemli bilgiler verirken, dört cinayette kendisinin de yer aldığını itiraf etti. Bu kişilerin 1994 yılında öldürülen sanatçı Yılmaz Erdoğan’ın amcası olan eski Sağlık Bakanlığı Müfettişi Namık Erdoğan, Altındağ Nüfus Müdürü Mecit Baskın, eski DEP İl Başkanı Avukat Faik Candan ve Avukat Yusuf Ekinci olduğu öğrenildi. İtiraf üzerine Çarkın, dün polis eşliğinde cinayetlerin işlendiği yerlerde keşfe götürüldü. Keşif sonrası bugün yapılan açıklamayla Çarkın'ın tutuklanarak cezaevine götürldüğü öğrenildi





Ekinci ailesi: Takipçi olacağız



Ayhan Çarkın’ın faili meçhul cinayetlere ilişkin Radikal gazetesine yaptığı açıklamaların ardından 1994 yılında öldürülen Avukat Yusuf Ekinci’nin kendisi gibi Avukat olan eşi Ülkü Ekinci ve oğlu Sertaç Kamil Ekinci, Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na Ekinci’nin öldürüldüğü dönemde görev yapan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ailenin suç duyurusu dilekçesinde Ayhan Çarkın’ın yanı sıra, eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar ve Özel Harekât Vekili olarak görev yapan Ergenekon Davası sanıklarından İbrahim Şahin isimlerine yer verilmişti. Dilekçede dönemin 1993 yılında meydana gelen Susurluk kazası ve Faili Meçhuller Araştırma Komisyonu Üyesi olan eski Bakan Fikri Sağlar’ın da tanık olarak dinlenmesi istenmişti. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, savcılığın önümüzdeki günlerde Sağlar’ın bilgisine başvuracağı belirtildi.



Taraf ’a konuşan oğlu Sertaç Ekinci, şunları söyledi: “Biz savcılığa yaptığımız suç duyurusunda o dönemde görevli olan yetkililerin tamamının araştırılmasını talep etmiştik. Gelişme sevindirici ancak ailecek şu an sessiz kalma kararı aldık. Ancak soruşturmanın sonuna kadar takipçisi olacağız.”



