Dava düştü; Mehmet Ağar siyasete mi dönecek?

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'a ''Susurluk Davası'' kapsamında verilen 5 yıl hapis cezasının zaman aşımından düşürülmesine karar verdi. Ağar'a, ''Susurluk Davası''nda, "Cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturduğu'' iddiasıyla 5 yıl hapis cezası verilmişti. Daire, eski Türk Ceza Kanunu (TCK) hükümleri uyarınca, davada 7 yıl 6 aylık zaman aşımı süresinin dolduğuna hükmetti.

Mehmet Ağar, Susurluk Davası kapsamında, Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemle ilgili "Cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturmak" suçundan yargılandı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Ağar'ı 5 yıl hapis cezasına çarptırdı ve "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına" karar verdi. Siyasi yasaklı hale gelen Ağar, kararı temyiz etti.

Habertürk’ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, temyiz başvurusundan sonra dosya ilk olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi. Başsavcılık, Ağar'ın cezasının onanmasını istedi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi Nisan 2014'te Ağar'ın cezasını oy birliğiyle onadı. Bu kararın ardından Ağar, 5 yıllık cezasının İnfaz Yasası uyarınca 2 yılını cezaevinde geçirmek için 25 Nisan 2012'de Aydın Yenipazar Cezaevi'ne konuldu. İki yıllık sürenin son bir yılında 'denetimli serbestlikten' yararlanan Ağar, 369 gün sonra 29 Nisan 2013'te cezaevinden tahliye edildi.

17 Aralık sürecinin ardından Yargıtay'da dairelerin iş bölümü yeniden düzenlendi. Hanefi Avcı ve Balyoz davası gibi tartışmalı onama kararlarına imza atan Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin terör ve örgütlü suçlara bakma yetkisi alındı. Bu yetki, yeni kurulan Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne verildi. Değişiklik sonrası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 9. Ceza Dairesi'nin daha önce Ağar hakkındaki kararıyla ilgili "karar düzeltme" talebinde bulundu. Tebliğnamede, davanın zaman aşımından düşürülmesi talep edildi. Başsavcılığın talebini görüşen 16. Ceza Dairesi, davanın zaman aşımından düşürülmesine karar verdi. Kararda, suç tarihi ile soruşturma ve kovuşturma safhalarında gerçekleşen süreler dikkate alındığında davanın zaman aşımına uğradığı belirtildi.

Zaman aşımı süresi doldu

Mehmet Ağar'ın milletvekili olduğu sürelerde dava zaman aşımı süresinin kesintiye uğradığı vurgulanan kararda, buna rağmen eski TCK hükümlerince 7 yıl 6 ay zaman aşımı süresinin dolduğu belirtildi. Ağar için zaman aşımının Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ayrıldığı tarihte başladığı, milletvekilliği döneminde ise kesintiye uğradığı belirtildi. Buna rağmen, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin onama kararı verdiği tarih itibariyle 7 yıl 6 aylık zaman aşımı süresinin 42 gün aşıldığı vurgulandı. Karar sonrası Ağar hakkında verilen mahkumiyet hükmü de ortadan kalkmış oldu. Ağar, men edildiği tüm haklarını da kullanabilecek. Ağar bu kapsamda sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenebilecek, seçme ve seçilme ile diğer siyasi hakları kullanabilecek.