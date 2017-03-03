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Susma Platformu İzmir'de

İstanbul Barosu avukatlarından Fikret İlkiz, sansüre karşı yasal hakların ne olduğunu anlatacak

03 Mart 2017 15:15

Sahnelenmesine izin verilmeyen oyunlar, gösterimi engellenen filmler, türlü gerekçeyle iptal edilen konserler, hedef gösterilen sergiler, sansürlenen her tür sanat etkinliği ya da sanat ürünü...  Sanatta ifade özgürlüğü ihlallerine karşı hukuki olarak neler yapılabilir, sanatçı hakları nasıl korunur?

Susma Platformu, 4 Mart'ta İzmir Sanat Merkezi Oditoryum Salonu'nda düzenleyeceği "Olağanüstü Halde İfade Özgürlüğü" toplantısında ifade özgürlüğü ihlalleri alanında pek çok davayı üstlenmiş İstanbul Barosu avukatlarından Fikret İlkiz'i konuk ediyor. İzmir'deki tüm sanat kurumu, sanat mekanı, inisiyatif yönetici ve üyeleri ile sanatçılara açık olan çalıştay, İzmir Sanat Merkezi Oditoryum Salonu'nda 12.30-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Etkinlik ücretsizdir. (Susma Platformu hakkında bilgi için tıklayın)

Program

12:30 – Kayıt ve tanışma

13:00 – Açılış konuşması: Av. Veysel Ok

13:15 – Konuşmacı Fikret İlkiz: Sanat ve diğer alanlarda sansür vakalarına dair hukukî vakalar ve haklarınız

14:00 – Kahve molası

14:10 – Soru – cevap ve deneyim aktarımı

15:30  -- Kapanış

İletişim: Özlem Altunok 0531 583 6138

ETİKETLER

Susma PlatformuFikret İlkizİzmirİstanbul Barosu

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