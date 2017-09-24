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Süslü Kadınlar, trafikte saygı için pedal bastı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinlikleri kapsamında bir araya gelen yaklaşık 300 kadın, trafikte bisiklete ve kadına saygı için renkli kıyafetleri ve süslü bisikletleriyle pedal bastı

24 Eylül 2017 22:51

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinlikleri kapsamında bir araya gelen yaklaşık 300 kadın, trafikte bisiklete ve kadına saygı için renkli kıyafetleri ve süslü bisikletleriyle pedal bastı.
Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yapılan Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinlikleri dolayısıyla, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi. Saat 17.00\'de Forum Çamlık AVM önünde bir araya gelen kadınlar, şık kıyafetleri ve süslü bisikletleriyle Mehmetçik Mahallesi\'nden Çamlık Parkı\'na kadar bisiklet kullandı. 300 kadının pedal çevirdiği etkinlikte, kadınlar hep bir ağızdan, \"Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu\" diye slogan attı. Etkinlikte trafik polisleri de yolda güvenlik önlemleri aldı. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Denizli Sorumlusu Güler Gürgüt, \"Bisiklet çevreyi kirletmeyen doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Bisiklet yoğun kent trafiğine çözüm olabilir. Eğer uygun bisiklet politikaları ve yolları olursa ulaşacağımız yerlere rahatlıkla bisikletlerle gidebiliriz. Bizde dünyanın birçok yerindeki kadınlar gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekebilmek için süslendik ve bisikletimizle yollara çıktık\" dedi.

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