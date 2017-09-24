'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' renkli geçti

Ünsal YÜCEL- Vahit İŞBAŞARAN- Ruhan YALÇIN/EDİRNE, KIRKLARELİ,TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ, Edirne\'nin Keşan ile Kırklareli\'nin Lüleburgaz İlçesi\'nde düzenlenen \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\' renkli görüntülere sahne oldu.

Keşan\'da rengarenk giyinerek süslenen ve Keşan Şehitlik Parkı\'nda toplanan yaklaşık 50 bisikletli kadın Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yapılan \'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü\'ne dikkat çekmek için \'Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu\' sloganıyla Mehmet Gemici Cennet Bahçesi\'ne kadar pedal çevirdi. Kadınlar, bisikletleri ve süsleriyle dikkat çekerken eşlerini ve çocuklarını yalnız bırakmak istemeyen erkekler de tura destek verdi.

Bisikletli kadınlar adına açıklama yapan Ayşe Çelik Eker, bisikletin kent yaşamının bir parçası olduğunu belirterek, \"Bisiklet çevreyi kirletmeyen, doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Bisiklet, yoğun kent trafiğine çözüm olabilir ve bir ulaşım aracı olarak algılanmalıdır. Eğer uygun bisiklet politikaları ve yolları olursa işe veya ulaşacağımız yere rahatlıkla bisikletle gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerinde hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekmek için süslendik ve bisikletimizle yola çıktık\" dedi.

Basın açıklamasının ardından kadınlar bisikletleriyle Mehmet Gemici Cennet Bahçesi\'ne kadar pedal çevirdi.

LÜLEBURGAZDA 200 KADIN KATILDI

Kırklareli\'nin Lüleburgaz İlçesi\'nde İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Kongre Meydanı\'nda toplanan kadınlara hitaben bir konuşma yapan Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi ve tur sorumlusu Özlem Burgucu, “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu 2013 yılında İzmir\'de Sema Gür tarafından \'Dünya Otomobilsiz Kent Günü\' nde facebook etkinliği olarak başladı. Sosyal medyanın etkisiyle hızla duyulan bisiklet turunun amacı egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu -sağlıklı nesil-sağlıklı gelecek -bisikleti hayatımıza sokmak ve geleceğimize umutla bakabilmek için gönüllü kadınlar olarak bu turu düzenledik\" dedi.

Konuşmadan sonra yaklaşık 200 kadın bisikletlerine binerek İstanbul Caddesi, İstasyon Caddesini takip ederek Lüleburgaz Bisiklet Akademisi\'ne kadar pedal çevirerek turu tamamladılar.

Tekirdağ\'da yaklaşık 150 kadın sahil dolgu alanında toplanarak, bisikletleriyle kent turu düzenledi. Tekirdağ\'da aranan kadın olmak, süslü omak ve süsülü bibiklete sahip olma şartlarını yerine getirdikleri görülen kadınlar, tur boyunca renkli görüntüler oluşturdu.

3 yaşındaki oğlu ile turan katılan Duygu Bagcı, \"Bu etkinliğin amacı, Kadınlar her şartta, her koşulda yollardadır. Bu etkinlik kadınları kapandıkları evlerden sokağa çıkarıyor. Bende bu tura oğlum ile birlikte katılarak farkındalık yaratmak istedim\" dedi. Yaklaşık 14 kilometre bisiklet kullanan kadınlar daha sonra dağıldı.

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