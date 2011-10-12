-Susiç: Böyle puan almaktan utanırdım SARAYBOSNA (A.A) - 12.10.2011 - Bosna-Hersek (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Saffet Susiç, 1-1'lik skorla tamamlanan Fransa maçına ilişkin olarak, ''Ben bu şekilde puan almaktan utanırdım'' dedi. 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde (D) Grubu'nda oynanan ve berabere biten Fransa-Bosna-Hersek maçında, ev sahibi takımın 78. dakikada tartışmalı bir pozisyonda kazandığı penaltı atışından bulduğu golün ardından elde ettiği 1 puanla grubu birinci sırada tamamlamasına Bosna-Hersek'ten tepki yağıyor. Paris'te, 15 bin'i Bosnalı toplam 75 bin seyirci önünde oynanan ve (D) Grubu'nun birincisini belirleyen karşılaşmanın 40'ıncı dakikasında Edin Dzeko'nun golüyle 1-0 öne geçen Bosna-Hersek'te, ev sahibi Fransa'nın ikinci yarıda çok tartışılacak bir pozisyonda kazandığı penaltı atışını gole çevirerek skora eşitlik sağlaması ve maçın bu şekilde sona ermesi büyük üzüntüye neden oldu. Gazetecilere karşılaşmayı değerlendiren Bosna-Hersek (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Susiç, takımının, Fransa'ya karşı üstün bir oyun sergilediğini savundu. Ev sahibi takımın futbolcusu Samir Nasri'nin, 78. dakikada ceza sahasına girdiği sırada, Bosna-Hersek takımının kaptanı Emir Spahiç'in müdahalesi sonucu düşmesi ve maçın İskoçyalı hakemi Craig Thomson'un ise penaltı noktasını göstermesiyle ilgili yorumu sorulan Susiç, ''Hakemin penaltı noktasını göstermesi tuhaftı. Bence o durumda faul bile yoktu. Olsa bile düşülen nokta ceza sahasının dışındaydı. Ben bu şekilde puan almaktan utanırdım'' diye yanıt verdi. Bosna-Hersek'in play off maçlarındaki rakibinin kim olacağını fazla önemsemediğini belirten Susiç, ''Bosna-Hersek artık eskisi gibi değil. Biz çok kabiliyetli ve yetenekli futbolculara sahibiz ve kimseden korkmuyoruz. Dünkü karşılaşmanın ilk yarısında Fransa'ya adeta hiç top oynatmadık. Samimi söylüyorum, Fransa'nın bu maçta elde ettiği gibi bir puanı almayı hiç istemezdim. O penaltı kesinlikle tartışmalıdır'' ifadelerini kullandı. -''Platini'nin futbolcuları devam etmek zorunda''- Bosna-Hersek basınında ise dünkü Fransa karşılaşmasına ilişkin yayımlanan haberlerde, ''Platini'nin futbolcuları devam etmek zorunda'' şeklinde yorumda bulunuldu. Ülkenin önemli haber sitelerinden ''Sarajevo-x'', UEFA Başkanı Michel Platini'nin Fransız olmasını da hatırlatarak, dünkü maçla ilgili ilginç fotoğraflara yer verdi. Haber sitesi, ceza sahası dışında, hakemin yakın olduğu pozisyona penaltı düdüğünü çalmasını, fotomontaj tekniğiyle yaptığı fotoğrafı okuyucularıyla paylaştı. Sitenin kullandığı fotoğrafta, maçın hakeminin gözleri Platini tarafından elleriyle kapatılıyor, diğer bir fotoğrafta ise Bosna-Hersek takımının ceza sahası, penaltının gerçekleşmesi için büyütülüyor. ''Fransa oynayınca ceza sahası 17 metre oluyor'' başlıklı bir başka haberde ise maçın hakemi, ''İskoçyalı adaletsizlik dağıtıcısı Craig Thomson'' ifadesiyle eleştiriliyor. Hakemin, ''Fransa için penaltı noktasını göstermesi için ilk fırsatı beklediği'' eleştirisinin yapıldığı haberde, ''Fransa, Bosna-Hersek'ten 1 puan almasının ardından yine küçük kaldı. 2010 yılında play off'ta İrlanda'ya karşı oynadığı maçta Thierry Henry'nin elle oynamasının ardından attıkları golden sonra da yine bu duruma düşmüşlerdi'' şeklinde ifadelere yer verildi. Haberde, Fransız futbolcuların, maçın bitiş düdüğüyle birlikte ''sanki Avrupa Kupası'nı kazandıkları gibi'' sevinmeleri de eleştirildi. Bosna-Hersek'in Dnevni Avaz gazetesi ise ''Penaltı, Avrupa Kupamızı aldı'' başlığıyla verdiği haberde, aynı türde eleştirilere yer verdi. -İzzetbegoviç tebrik etti- Bosna-Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak Üyesi Bakir İzzetbegoviç, yaptığı yazılı açıklamada, (A) Milli Futbol Takımı'nı, ortaya koyduğu oyundan dolayı tebrik etti. İzzetbegoviç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Bazıları, sadece 'sonuçların hatırlanacağını' söylemesine rağmen, futbolcularımızın Paris'teki büyüleyici oyununun her zaman hatırlanacağını düşünüyorum. Bosna-Hersek kazanmıştır. Paris'te ülkemizin milli takımına destek için bulunan çok sayıdaki taraftarımızı da tebrik ediyorum.'' Paris'te dün oynanan ve 1-1 berabere biten maç sonrasında, (D) Grubu'nu Fransa 21 puanla ilk sırada tamamlarken, 20 puanlı Bosna-Hersek ise play-off'a katılma şansı elde etmişti.