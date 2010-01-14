Suşi zevki işinden etti

Selin Demiratar’ınilginç talepleri nedeniyle ‘Adanalı’ dizisinin kadrosundan çıkartıldığı belirtildi.



“Adanalı”nın cuma günü ekrana gelecek olan bölümünde senaryo gereği öldürülecek olan Selin Demiratar, “İdil Başkomiseri” oynadığı diziden kendi isteğiyle ayrıldığını açıklamıştı. Ancak dizinin yapım şirketi Süreç Film’den gelen bilgiler ise Demiratar’ın kaprisleri yüzünden işinden olduğu yönünde.



Dizinin Maraz Ali’si Mehmet Akif Alakurt’la da yaklaşık bir yıldır birlikte olan Demiratar, diziden aslında 39. bölümde ayrılmayı istediğini söyledi ve “Bu sezon zaten dizinin hikâyesi de, konsepti de değişti, geçen yıl başladığımız gibi devam etmedi.



Dizinin kitlesi değişince müsaade istedim ama yapım ekibimiz 47. bölüme kadar devam etmemi istedi, ben de 7 - 8 bölüm daha çektim ve ayrıldım. Kariyerim açısından başka bir projede yer almak istedim. Bir sorun yok. Mehmet(Akif Alakurt) diziye devam ediyor, ben de sete ziyarete gidiyorum” dedi.



Ancak Demiratar’ın kendi isteğiyle değil, yapımcının isteğiyle dizide öldürüldüğü ortaya çıktı. İddiaya göre Demiratar, sevgilisi Mehmet Akif Alakurt ile başrolü paylaşmasının da etkisiyle sette sürekli kapris yapmaya başladı. Sabah akşam suşi ve kebap isteyen, 03.00’te özellikle bir pizza zincirinden pizza talep eden, çekim yerlerini beğenmeyen, istenen performansı da gösteremeyen Demiratar, yapım ekibinin sinirlerini fazla zorlayınca konu yapımcı çift Ali ve İnci Gündoğdu’ya intikal etti.





Özür kabul edilmedi



Demiratar’ı iki kez karşılarına alıp konuşan çift, sonuç alamadı. Bunun üzerine Gündoğdu çifti, Demiratar’a iki hafta önce “Haftaya seni öldürüyoruz” diye haber yolladı. Yapımcılardan özür dileyen ve benzer durumları tekrarlamayacağını söyleyen Demiratar’ın isteği kabul edilmedi ve diziye veda etmek zorunda kaldı.





Dizinin bu bölümüne Kıvanç Tatlıtuğ ile flört eden 2009 Türkiye Güzeli Ebru Şam, komiser Esra karakteriyle katıldı.







