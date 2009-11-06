Sushi tabağı olan kızlar anlattı

'Acaba nereden yiyelim?'

'Hamamda yıkandım'

'Kadın üzerinden yemek mi yenir?'

Japonlar’ın çıplak kadın vücudundan yemek servis etme sanatı Nyotaimori’nin Türkiye’de denenmesi farklı tepkiler aldı.Nyotaimori, Japonya’da tamamen çıplak kadın üzerinde uygulanıyor. Mori Group’un sahibi Serhat Gür tarafından Balmumcu’daki Garden 74 adlı restaurantta bu servis bikinili kızların üzerinde sunuluyor. Vücutlarında Sushi yenilen kızlardan Gözen Erkmen ve Ebru Ergene, restorandaki ilk günlerini Vatan’a anlattı:Gözen Erkmen: Gündelik hayatımda bakımlı, özenli biriyim. Bu organizasyon için gerekli tüm özeni gösterdim, manikür, pedikür yaptırdım. Hazırlıklarımı evde yapıp dışarıda vücudumu hiç kirletmeden organizasyonun yapılacağı yere gittim.Özel makyöz tarafından yüz şekline göre yapılan makyajla Japon kızına benzememiz amaçlandı. Yüzüm tamamen beyaza boyandı. Makyajım yapılırken saçlarıma parfüm sıkıldı ancak vücudumda sadece bebeklerin kullandığı kremden vardı.Bikinimi özel olarak o gece için Nişantaşı’ndan aldım. Modelinin kararını ben verdim ve kaliteli olmasına özen gösterdim. İlk defa o gece giydiğim bikinim de, ayakkabılarım da öncesinden temizlendi.Normalde sushi sevdiğimi söyleyemem. Az tercih ederim ama bu şekilde sunum yapılsa yeniliklere açık biri olarak ben de yerim.Uzanırken bir rahatsızlık hissetmedim, kibar insanlardı. Sadece bana ’Hiç yorulmadınız mı?’ diye sorduklarında güldüm. Bir de aralarındaki ’Acaba nereden yiyelim?’ konuşmaları gülümsetti.Ebru Ergene: Organizasyondan 2 saat önce Kocamustafapaşa’daki hamama gittim ve temizliğimi yaptım. Yine kuaföre giderek manikür, pedikür yaptırdım.Vücuduma parfüm, krem tarzı şeyler sürülmedi. Saçlarımda sprey de yoktu, bir tek kimyasal madde içermeyen gıda boyası kullanıldı.Sushilerle üzerimizde yaprak olduğu için direk temas etmedik. Özenli bir şekilde yerleştirilmişti. O gece karşılığı 400 TL kazandım.Ünlü gurme Teoman Hünal, uygulamaya tepki gösterdi: “Çok saçma bir şey . Kadın üzerinden yemek mi yenir! Basında yer almak için insanlar ne yapacağını şaşırıyor. İnsan vücudu üzerinde yemek yemenin neresi sağlıklı olabilir. Sushiler ne kadar vücuda temas etmediği söylense de kesinlikle sağlıklı olmaz. Doğru ve mantıklı bir şey demek imkansız sadece çok saçma.”