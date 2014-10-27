Susanna Margaryan’ın iki çocuğu için vatandaşlık mücadelesi

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, Ermeni asıllı Susanna Margaryan ailesinin başına gelenleri Meclis gündemine taşıdı. Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan Margaryan’ın, iki oğlu Aras ve Erkan 2006 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiyor. TC kimlikleri ve TC kimlik numaraları alıyor. Yaş büyütmek için başvurdukları mahkeme hakimi, ‘nüfus kayıtlarında şaibeli bir durum' olduğunu düşünerek soruşturma açılmasını talep edince; soruşturma sonuçlanmadan Margaryan'ın iki çocuğu vatandaşlıktan çıkarılıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Aras ve Erkan Üstün’ün vatandaşlığını, 2013 yılı Mayıs ayında, sistemden siliyor. Evli olan Aras Üstün, çocuklarını kaydına alamıyor. Aras ve Erkan kardeşler şimdi “asker kaçağı” gerekçesiyle aranıyor.

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, Susanna Margaryan ailesinin yaşadıklarını İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya sordu. TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

Susanna Margaryan, kendi deyimiyle, Ermenistan kökenli bir Türk Cumhuriyeti vatandaşı. Çocukları Aras Üstün (01.05.1984) ve Erkan Üstün (01.09. 1990) anneleri Susanna Margaryan’ın iddiasına göre, doğdukları günden beri Muğla ili Marmaris ilçesinde yaşamaktadırlar. Aras Üstün ve Erkan Üstün, 2006 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmişlerdir. O tarihten beri TC kimlikleri ve TC kimlik numaraları da mevcuttur.

Aras ve Erkan Üstün, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazandıkları tarihte, nüfus kayıtlarında yaşları küçük yazıldığı için, yaş büyütmek için mahkemeye başvurmuş ve mahkeme sonucunda, 2009 yılında, doğru kaydedilerek yeni kimlikleri verilmiştir.

Ancak, yaş büyütme kararını onayan ve yeni kimlik tahsis eden mahkeme hakimi, nüfus kayıtlarında şaibeli bir durum olduğunu düşünerek soruşturma açılmasını talep edince, henüz soruşturma sonuçlanmadan, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Aras ve Erkan Üstün’ün vatandaşlığını, 2013 yılı Mayıs ayında, sistemden silmiştir.

Aras ve Erkan kardeşler, T.C. vatandaşlıklarının olduğu yedi yıllık süreçte açıktan okullara yazıldılar, ehliyet aldılar, pasaport çıkarttılar, üzerlerine taşıt alıp, vergi verdiler, sigortalı işlerde çalıştılar, bankalardan kredi kartı aldılar, kredi çektiler. Şu anda ise vatandaşlıkları iptal edildiği için hiçbir işlem yapamıyorlar.

Evli olan Aras Üstün, çocuklarını kaydına alamıyor. İkisi de şu anda “asker kaçağı” olduğu gerekçesiyle aranıyor.

Vatandaşlıklarını alabilmek için ilgili bütün birimlere başvuran Aras ve Erkan Üstün kardeşlerin durumunda şu ana kadar bir gelişme olmamıştır.

- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Aras ve Erkan Üstün kardeşleri hangi gerekçeyle vatandaşlıktan silmiştir?

- 103103..... TC numaralı Aras Üstün ve 102293..... TC numaralı Erkan Üstün, sistemden silinen vatandaşlık haklarını nasıl alacaklardır?

- Doğdukları günden beri Türkiye’de yaşayan Aras ve Erkan Üstün kardeşler, şu anda herhangi bir ülkenin vatandaşı değildir. Yeniden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya herhangi başka bir ülkenin vatandaşı olabilmek için ne yapmaları gerekmektedir?