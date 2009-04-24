Susan’ın inanılmaz değişimi

İngiltere’de yapılan bir popstar yarışmasına katılan Susan Boyle kılık kıyafetiyle salonda gülüşmelere neden olmuş ancak şarkı söylemeye başlayınca tüm dünyanın ilgi odağı olmuştu. Jüriyi ve izleyenleri şaşkına çevirdi - VİDEO
Aradan geçen iki haftalık zaman içinde Boyle’nin hayatı baştan sona değişti. Bir şarkıyla şöhreti bulan sıradan bir “İngiliz köylüsü” görünümündeki Boyle’yi görenler tanımakta zorluk çekiyor. Bu fotoğraf sıradan bir İngiliz’in nasıl “entelektüel bir star” haline geldiğinin göstergesi...