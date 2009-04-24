Susan’ın inanılmaz değişimi

Jüriyi ve izleyenleri şaşkına çevirdi - VİDEO

Aradan geçen iki haftalık zaman içinde Boyle’nin hayatı baştan sona değişti. Bir şarkıyla şöhreti bulan sıradan bir “İngiliz köylüsü” görünümündeki Boyle’yi görenler tanımakta zorluk çekiyor. Bu fotoğraf sıradan bir İngiliz’in nasıl “entelektüel bir star” haline geldiğinin göstergesi...