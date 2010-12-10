T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Susan Miller: 21 Aralık'a dikkat edin

Dünyaca ünlü astrolog Susan Miller, Tempo dergisinin daveti üzerine Türkiye’ye geldi. İşte Miller’ın Türkiye’yle ilgili kehanetleri...

10 Aralık 2010 02:00

Dünyaca ünlü astrolog Susan Miller, Tempo dergisinin daveti üzerine Türkiye’ye geldi. İşte Miller’ın Türkiye’yle ilgili kehanetleri...


21 Aralık’a dikkat

21 Aralık’ta çok önemli bir şey olacak. Gizli bir şey ortaya çıkacak. Güvenlikle ilgili bir sorun olabilir, sıkı güvenlik önlemleri alınması gerekebilir. Ama her ne ise kamuoyu duygusal anlamda etkilenecek, herkes bunu konuşacak.


Skandal patlayabilir

Bu tarihte gazetecilerin konuşacağı skandallar patlayabilir. Birileri bu bilgilerin açığa çıkmasını istemeyebilir ama engel olamayacaklar! Ve isteseler de istemeseler de bu bilgiler tartışılacak. Bu olayda, melekler basının yanında.


Fırtına çıkabilir

21 Aralık tarihinde iklimle veya doğayla ilgili bir olay da yaşanabilir. Belki de büyük bir fırtına... Ayrıca bu öyle bir şey ki bu topraklarda yaşayan herkesi etkileyecek.


2012: Yeniden yapılanma

2012’de bir şeyleri yeniden ele alacaksınız. Bir siyasi parti bir yönde fazla ileri gittiyse, diğer parti onu dengeleyebilir. Bu aslında ülke adına olumlu bir gelişme olacak. Dengesizlikler düzelecek

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24