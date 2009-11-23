Susan Boyle ilk albümüyle satış rekoru kırdı

İngiltere'de yayınlanan ve Türkçe versiyonu "Yetenek Sizsiniz" olan "Britian's Got Talent" adlı popstar yarışmasıyla üne kavuşan Susan Boyle, Noel öncesi bugün çıkardığı ilk albümüyle şimdiden satış rekoru kırdı.





"I dream a dream" adlı albümüyle online satış sitesi Amazon'da çok satan albümler listesinde üst sıralarda yer alan "SuBo" lakaplı 48 yaşındaki İskoç yeteneğin albümü, ABD ve İngiltere'de büyük beğeniyle karşılandı.



Yarışmaya ilk katıldığında fiziki görüntüsü nedeniyle tepki çeken ve sahneye çıkıp konuşmaya başladığında seyircilerin gülmeye başladığı Susan Boyle, daha sonra sesiyle kısa sürede herkesi etkilemeyi başarmıştı.

Her ne kadar yarışmada birinci olamasa da şöhret yolu açılan ve yarışma sonrası hızlı bir albüm hazırlama sürecine giren Boyle, 12 şarkılık ilk albümünde yeni imajıyla da dikkat çekiyor.

Kilolu ve pek de ilgi çekmeyen bu kadını ilk başta kimse ciddiye almamış, hayallerini sorduklarında, "Profesyonel bir şarkıcı olmak istiyorum" demişti.



Yarışmadan kısa süre sonra sadece İngiltere'de değil, dünyanın pek çok ülkesinde ismi anılmaya başlanan Boyle, televizyon kanallarındaki programlara katılmış, gazetelerde röportajları çıkmıştı.



İnternetteki video görüntüleri izlenme rekorları kıran ve 48 yaşında profesyonel şarkıcı olmaya karar veren Boyle, sonunda amacına ulaşmış oldu.