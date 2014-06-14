Süs havuzunun mermer çanağı devrildi, 5 yaşındaki Burak öldü!

İzmir’in Çeşme İlçesi’nde, anaokulunun kapandığı gün götürüldüğü pasajda 5 yaşındaki Yusuf Sancak’ın üzerine süs havuzunun mermer çanağı devrildi. Başına aldığı darbe ile ağır yaralanan minik Yusuf, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mutlu günlerinde tek çocuğu Yusuf’un ölüm haberini alan anne ve babası yıkıldı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Çeşme marinanın karşısındaki pasajda meydana geldi. 16 Eylül Anaokulu öğrencisi 5 yaşındaki Yusuf Sancak, ilk karne sevincini yaşadı.

Annesi Zehra Sancak, bir grup veli ve çocuklarıyla birlikte oğlu Yusuf Sancak’ı, anaokuluna 50 metre uzaklıktaki pasajdaki oyun salonuna götürdü. Arkadaşları ile bir süre oyuncaklarla oynayan minik Yusuf, fark ettirmeden zemin kattaki oyun salonundan çıktı. Burada süs havuzu ile oynamaya başlayan minik Yusuf, bir metrelik sütun üzerinde duran süs havuzunun mermer çanağına asıldı. Üzerine devrilen mermer çanağın başına çarpması sonucu minik Yusuf, kanlar içinde kaldı.

Mücahit Bektaş ve Taylan Yıldırım'ın Hürriyet'teki haberine göre, Yusuf Sancak’ın yaralandığını gören annesi taksi ile Alper Çizgenakat Çeşme Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ağır yaralı minik Yusuf, burada yapılan ilk müdahale sonrası ambulans helikopterle İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan 5 yaşındaki Yusuf Sancak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Oğlunun ölüm haberini alan anne Zehra Sancak ve bir alışveriş merkezinde çalışan baba Coşkun Sancak, sinir krizi geçirdi. Mutlu günlerinde tek çocuklarının ölüm haberi ile sarsılan anne ve babayı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu arada olayın tanığı bir çocuk, "Yusuf holde oynuyordu. Bir ara havuza asıldı. Havuzun üzerine devrilmesi üzerine kaçarken mermer parçası başına isabet etti. Kanlar içinde yerde yattı. Ambulans gelmeden taksi ile hastaneye götürdüler" dedi.