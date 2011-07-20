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Süs havuzuna elini sokan turist öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde süs havuzuna elini sokan Suriye uyruklu turist, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

20 Temmuz 2011 03:00

T24 - Antalya'nın Alanya ilçesinde süs havuzuna elini sokan  Suriye uyruklu turist, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.


Tatil için Antalya'ya gelen Suriye uyruklu Hamza Aslan (27), amcasıyla gittiği Atatürk Bulvarı Alanya Öğretmenevi'nin yanındaki Canım Öğretmenim Parkı'nda süs havuzuna elini soktu. 


Elektrik akımına kapılan Aslan, olay yerinde hayatını kaybetti. 


Vatandaşların ihbarı üzerine parka gelen polis ekipleri, havuzda inceleme yaptı. 


Elektrik akımının havuzda bulunan aydınlatma sisteminden kaynaklandığı belirlendi. Ceset, Alanya Belediye Mezarlığının morguna kaldırıldı.


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