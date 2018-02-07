Süryanilere mal varlıkları iade ediliyor

Torba tasarı ile daha önce kamuya devredilen Süryani cemaatinin mal varlıklarının bir kısmının geri verileceği öğrenildi.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre tasarıyla, Süryanilerin malvarlıklarıyla ilgili süreç, Mardin’in büyükşehir olması ve köylerin mahalleye dönüştürülüp il idaresine bağlanmasıyla başladı.

Mardin Valiliği Devir Tasfiye Paylaştırma Komisyonu, Süryanilere ait çok sayıda kilise, manastır, mezarlık gibi mülkleri kamu kurumlarına devretti.

Midyat Süryani Deyrulumur Mor Gabriel Manastırı Vakfı avukatı Rudi Sumer, torba tasarıya eklenen maddeyle sorunun kısmen çözüldüğünü belirtip şöyle devam etti:

“İadesi planlanan 30 mal varlığı arasında Mor Melki, Mor Yakup Mor Dimet Manastırı var. Bu üçü önemli.”