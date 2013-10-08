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Süryanilerden Erdoğan'a Mor Gabriel teşekkürü

Mor Gabriel (Deyrulumur) Manastırı, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Güngören köyü sınırları içerisinde Süryanilerin anayurdu olarak kabul edilen Turabdin platosunda bulunuyor

08 Ekim 2013 10:04

Süryani cemaatinden, Vakıflar Meclisi'nin Mor Gabriel Manastırı Vakfı'na ait 12 parselin iadesi yönündeki kararıyla ilgili değerlendirme geldi.Mardin'deki Süryani Kırklar Kadim Kilisesi Papazı Gabriel Akyüz, Vakıflar Meclisi'nin Mor Gabriel Manastırı Vakfı'na ait 12 parselin iadesi yönünde olumlu karar almasının sevindirici olduğunu söyledi.

 

Hakkın yerini bulduğunu kaydeden Akyüz, kararın alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Akyüz, "Bu olağanüstü karar, harika bir şey, bizleri çok sevindirdi. Demokratiklaşme paketinde Mor Gabriel Manastırı Vakfı arazisinin vakfa idae edileceğini açıklayan ve bu arazilerin vakfa iade edilmesinde büyük rol oynayan Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, kararda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bu kararla adalet ve hak yerini buldu" şeklinde konuştu.,

Mor Gabriel (Deyrulumur) Manastırı, dünyanın ayakta duran en eski Süryani Ortodoks manastırı olarak biliniyor. Manastır, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Güngören köyü sınırları içerisinde Süryanilerin anayurdu olarak kabul edilen Turabdin platosunda bulunuyor.

Milattan sonra 397'de Mor Şmuel ve Mor Şemun tarafından kurulan manastır, 5. ve 6. yüzyıldan kalan Bizans dönemi mozaikleri, kubbeleri, çan kuleleri, hareketli terasları, kapıları ve Midyat kesme taşlarından yapılan kapı ve motif süslemeleriyle dikkat çekiyor.

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