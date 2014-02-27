Süryaniler Mor Gabriel'in tapusunu aldı

Süryaniler, ikinci ‘Kudüs’ sayılan Mor Gabriel Manastırı’nın arazilerinin tapusunu aldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın 30 Eylül ’de açıkladığı ‘demokratikleşme paketi’nin önemli maddelerinden biri olan Mor Gabriel Manastırı Vakfı’na ait 12 parselin iade süreci tamamlandı. Toplamda 244 dönümlük arazinin tapusu önceki gün Mor Gabriel Manastırı Vakfı adına tescil edildi. Tapu belgeleri Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün’e teslim edildi.

Hazine’ye geçmişti

Mor Gabriel Manastırı, Mardin’in Midyat ilçesinde 1613 yıl önce inşa edildi. Midyat’ta 2008 yılında kadastro çalışmaları yapılırken Yayvantepe, Eğlence ve Çandarlı köylerinin muhtarları Mor Gabriel Manastırı’nın köylülere ait 276 dönüm araziyi işgal ettiğini savunarak Hazine’ye başvurdu. Hazine ise arazinin devlet mülkiyeti olarak tescil edilmesi için Midyat Kadastro Mahkemesi’ne tapu tescil davası açtı. Yerel mahkeme , arazinin kadimden beri kilisenin mülkiyetinde olduğunu, Süryani cemaatinin 1937 yılından itibaren düzenli olarak arazilerin vergilerini verdiğini belirterek davayı reddetmişti. Ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu yerel mahkemenin kararını bozup Mor Gabriel’in arazisinin Hazine’ye ait olduğuna karar verdi. Bunun üzerine Süryaniler geçen yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne iade için başvuruda bulundu.

Okan Konuralp’in Radikal’de yer alan haberine göre,Başbakan Erdoğan tarafından açıklanan 18 maddelik ‘demokratikleşme paketi’nde yer alan Mor Gabriel Manastırı’nın arazilerinin iade edileceğine dair kararın ardından Vakıflar Meclisi geçen ekim ayında Mor Gabriel Manastırı’na ait 12 adet parselin vakfa iadesine karar verdi. Karar sonrası tapu tescil işlemleri de önceki gün tamamlandı.

320 dönüm AİHM’de

Manastıra ait arazilerin tapusunu alan Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün, şunları söyledi: “244 dönümlük araziye ilişkin süreç tamamlandı. Yaklaşık 320 dönümlük arazimizle ilgili olarak ise AİHM’de görülmekte olan bir davamız var. Sayın Başbakan’ın 30 Eylül’deki açıklaması AİHM’ye konu olan parselleri de kapsıyordu. Umuyoruz ileride bu parsellerle ilgili de adımlar atılır; biz de AİHM’deki davamızı geri çekeriz. Neticede ülkemizin önemli bir sorunu çözülmüş oldu; devletim adına da sevinçliyim. Bundan sonra bize düşen o arazileri en iyi şekilde değerlendirmek.”

‘Dönüşlere kapı aralar’

Vakıflar Meclisi’nde azınlık vakıflarının temsilcisi olarak görev üstlenen Laki Vingas ise tapuların tescili ile ilgili olarak, “Nihayet Mor Gabriel’e ait 12 parselin ait olduğu manastıra iadesi tapuların tahsisiyle tamamlandı. Bu iade manastırın korunması ve misyonunu özgürce yaşatabilmesine büyük katkı sağlayacaktır. Özellikle Süryani halkı için de olumlu etkileri olacaktır. Ait oldukları topraklarda çok daha rahat olacaklardır ve hatta bazı dönüşlere de kapı aralayabilir” dedi.