T24 LogoT24 Logo
Gündem

Süryaniler Mor Gabriel'in tapusunu aldı

Mor Gabriel Manastırı Vakfı'na ait 12 arazinin iade işlemleri tamamlandı. Arazilerin tapusu vakıf başkanı Ergün'e teslim edildi

27 Şubat 2014 12:17

Süryaniler, ikinci ‘Kudüs’ sayılan Mor Gabriel Manastırı’nın arazilerinin tapusunu aldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın 30 Eylül ’de açıkladığı ‘demokratikleşme paketi’nin önemli maddelerinden biri olan Mor Gabriel Manastırı Vakfı’na ait 12 parselin iade süreci tamamlandı. Toplamda 244 dönümlük arazinin tapusu önceki gün Mor Gabriel Manastırı Vakfı adına tescil edildi. Tapu belgeleri Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün’e teslim edildi.

 

Hazine’ye geçmişti

 

Mor Gabriel Manastırı, Mardin’in Midyat ilçesinde 1613 yıl önce inşa edildi. Midyat’ta 2008 yılında kadastro çalışmaları yapılırken Yayvantepe, Eğlence ve Çandarlı köylerinin muhtarları Mor Gabriel Manastırı’nın köylülere ait 276 dönüm araziyi işgal ettiğini savunarak Hazine’ye başvurdu. Hazine ise arazinin devlet mülkiyeti olarak tescil edilmesi için Midyat Kadastro Mahkemesi’ne tapu tescil davası açtı. Yerel mahkeme , arazinin kadimden beri kilisenin mülkiyetinde olduğunu, Süryani cemaatinin 1937 yılından itibaren düzenli olarak arazilerin vergilerini verdiğini belirterek davayı reddetmişti. Ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu yerel mahkemenin kararını bozup Mor Gabriel’in arazisinin Hazine’ye ait olduğuna karar verdi. Bunun üzerine Süryaniler geçen yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne iade için başvuruda bulundu.

Okan Konuralp’in Radikal’de yer alan haberine göre,Başbakan Erdoğan tarafından açıklanan 18 maddelik ‘demokratikleşme paketi’nde yer alan Mor Gabriel Manastırı’nın arazilerinin iade edileceğine dair kararın ardından Vakıflar Meclisi geçen ekim ayında Mor Gabriel Manastırı’na ait 12 adet parselin vakfa iadesine karar verdi. Karar sonrası tapu tescil işlemleri de önceki gün tamamlandı.

 

320 dönüm AİHM’de

 

Manastıra ait arazilerin tapusunu alan Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün, şunları söyledi: “244 dönümlük araziye ilişkin süreç tamamlandı. Yaklaşık 320 dönümlük arazimizle ilgili olarak ise AİHM’de görülmekte olan bir davamız var. Sayın Başbakan’ın 30 Eylül’deki açıklaması AİHM’ye konu olan parselleri de kapsıyordu. Umuyoruz ileride bu parsellerle ilgili de adımlar atılır; biz de AİHM’deki davamızı geri çekeriz. Neticede ülkemizin önemli bir sorunu çözülmüş oldu; devletim adına da sevinçliyim. Bundan sonra bize düşen o arazileri en iyi şekilde değerlendirmek.”

 

‘Dönüşlere kapı aralar’

 

Vakıflar Meclisi’nde azınlık vakıflarının temsilcisi olarak görev üstlenen Laki Vingas ise tapuların tescili ile ilgili olarak, “Nihayet Mor Gabriel’e ait 12 parselin ait olduğu manastıra iadesi tapuların tahsisiyle tamamlandı. Bu iade manastırın korunması ve misyonunu özgürce yaşatabilmesine büyük katkı sağlayacaktır. Özellikle Süryani halkı için de olumlu etkileri olacaktır. Ait oldukları topraklarda çok daha rahat olacaklardır ve hatta bazı dönüşlere de kapı aralayabilir” dedi.

 

ETİKETLER

mor gabrielmanastıraraziaihmtapualdıhazinekuryakos ergün

İlgili Haberler

Mor Gabriel Manastırı hazineye devredildi, Süryaniler AİHM'e gidiyor

Manastırın 276 dönüm araziyi işgal ettiğini belirterek Hazine’ye tescil edildi

Hazineye devredilen Mor Gabriel Süryanilere geri veriliyor

Hükümet, Süryanilerin 'Kudüs’ü olarak gösterilen Mor Gabriel Manastırı’nın yargı kararlarıyla ellerinden alınan arazilerini iade etmeye hazırlanıyor

Mor Gabriel'in iadesinde karar günü

Vakıflar Meclisi bugün toplanarak, Mardin'deki Mor Gabriel Manastırı'ndan daha önce yargı yoluyla alınan arazilerin iadesini konuşacak

Vakıflar Meclisi, Mor Gabriel Manastırı arazisinin iadesine karar verdi

Arınç, Twitter hesabından Mor Gabriel arazilerinin iade edilmesi ile ilgili sürecin tamamlandığını belirtti

Süryanilerden Erdoğan'a Mor Gabriel teşekkürü

Mor Gabriel (Deyrulumur) Manastırı, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Güngören köyü sınırları içerisinde Süryanilerin anayurdu olarak kabul edilen Turabdin platosunda bulunuyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24