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Survivor'dan elenen Merve'ye sürpriz destek

Survivor’dan elenen Merve Büyüksaraç’ın açıklamalarına bir önceki sezonun yarışmacısı Nihat Doğan’dan destek geldi

01 Temmuz 2012 07:02

Survivor’dan elenen Merve Büyüksaraç’ın açıklamalarına bir önceki sezonun yarışmacısı Nihat Doğan’dan destek geldi.

Acun Medya tarafından yapılan Survivor yarışmasında günden güne işler karışıyor. Elenen yarışmacı Merve Büyüksaraç’ın “Bize yemek veriyorlardı” ve “ Montajla istediklerini iyi ve kötü gösteriyorlar” açıkamalarının ardından Nihat Doğan da suskunluğunu bozdu.

Nihat Doğan’ın iddiası ise  SMS oylamaları üzerine oldu. SMS oylamalarının güvenilir olmadığını ima eden Doğan, “Yarışmayı Derya (Büyükuncu) kazansın diye SMS olayını çıkarttılar, aslında ben birinci oldum” dedi. Aynı durumun son Survivor’da Hasan Yalnızoğlu’na da yapıldığını iddia eden Doğan, “O SMS’ler nereden geliyor, kime gidiyor, ekranda açıklasınlar, bu noter nerede?” dedi.

Merve Büyüsaraç’ın bize yemek veriyorlardı açıklamalarının ardından ulaştığımız Nihat Doğan’a “Size de yemek verdiler mi?” sorusunu yönelttik. Konu hakkında konuşmak istemediğini söyleyen Doğan, “Ben yemedim” demekle yetindi.

 

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SurvivorMerve BüyüksaraçNihat DoğandestekSMSAcun Ilıcal

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