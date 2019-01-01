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Survivor'da yeni sezonun ne zaman başlayacağı belli oldu

Yeni sezonda yarışmacıları seyirciler seçecek

01 Ocak 2019 11:56

Yapımcı Acun Ilıcalı, Survivor’ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağını açıkladı. Ilıcalı, 2 Şubat’ta başlayacak yeni sezonda yarışmacıları seyircilerin seçeceğini söyledi.

TV8'de ekrana gelen 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programında Survivor ile ilgili konuşan Acun Ilıcalı, bu sezon Türkiye-Yunanistan mücadelesine sahne olacak Survivor'ın yarışmacılarına seyircilerin karar vereceğini duyurdu. Ilıcalı, internette bir anket açtıklarını, seyircilerin verdiği oylarla yarışmacıları seçeceklerini ifade etti.

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